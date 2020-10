Aste immobiliari, più che dimezzate nel terzo trimestre. Ottobre lascia ben sperare

Continua la fase di debolezza del mercato delle aste immobiliari. Complice la pandemia da Covid-19, nel mese di settembre, le aste sono state 13.032 ,quasi la metà rispetto alle 25.111 dello stesso mese dello scorso anno (-48%).

Un trend in lieve miglioramento rispetto alla media trimestrale, ma sempre caratterizzato da una forte debolezza.

Da luglio a settembre 2020 le aste sono state 19.162, un dato che risulta più che dimezzato se lo si confronta con quello dello stesso trimestre del 2019 che indicava 54.212 aste battute (-65%).

Sono i dati sono presenti sul PVP, il Portale delle Vendite Pubbliche dove confluisce la pubblicità legale di tutte le aste immobiliari bandite in Italia. Per quanto riguarda il valore complessivo degli immobili posti in asta, ovvero l’offerta minima, è stato di 2,7 miliardi nel 2020 contro i 7,2 miliardi segnati nello stesso arco temporale del 2019.

Un calo che si attesta quindi al 62%, meno della metà rispetto lo scorso anno.

“Era impossibile pensare di mantenere gli stessi numeri dello scorso anno, in termini di aste, questo a causa principalmente di 2 fattori: al termine del periodo di lockdown l’attività dei tribunali è ripresa a rilento e frammentata nel territorio infatti a luglio il numero di aste celebrate è stato molto basso, in secondo luogo è stato imposto il fermo delle vendite degli immobili prima casa che rappresentano il 36% degli immobili complessivamente in asta. Una buona occasione per cercare di venire in aiuto sarebbe stata quella di fissare aste anche durante parte del mese di agosto ma abbiamo osservato che il sistema giustizia non ha colto l’occasione dedicando come sempre tutto il mese di agosto alla chiusura feriale ” spiega Giulio Licenza CBDO e co-Founder di Reviva, azienda specializzata nella vivacizzazione delle aste, attraverso un metodo che unisce intelligenza artificiale e marketing esperienziale. “D’altro canto due segnali ci portano ottimismo nei confronti dell’ultimo trimestre del 2020, in primo luogo l’interesse del mercato e in secondo le proiezioni di ottobre ci fanno ben sperare in una ripresa di nuove aste fissate”.