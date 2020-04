Assoreti: marzo positivo per la raccolta netta dei consulenti finanziari

Nonostante le tensioni economiche e finanziarie mondiali dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, nel mese di marzo, la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari è stata positiva.

I dati rilevati da Assoreti indicano un saldo delle movimentazioni pari a +3,8 miliardi di euro, dopo +4,2 miliardi a febbraio, a un totale da inizio anno di +11,6 miliardi.

Il mese scorso le uscite dal comparto del risparmio gestito (-2,5 miliardi dopo +1,6 mld a febbraio) sono state ampiamente compensate dai flussi di raccolta del risparmio amministrato (+6,3 miliardi dopo +2,6 mld), con un forte accento sulla liquidita’.

Nell’ambito del risparmio gestito, i riscatti hanno coinvolto, in particolare, i fondi comuni di investimento, con deflussi netti pari a 2,8 miliardi di euro, concentrati principalmente sulle gestioni collettive estere di tipo aperto (-2,6 miliardi).

Il bilancio mensile si conferma, invece, positivo per il comparto assicurativo/previdenziale, per il quale le risorse nette ammontano a 456 milioni di euro.

Le scelte di investimento privilegiano i prodotti multiramo, sui quali i premi netti si attestano a 179 milioni di euro, ed è positivo anche il flusso netto di risorse confluito sulle polizze vita tradizionali (132 milioni) e sulle unit linked (94 milioni).

Il saldo delle movimentazioni relative alle gestioni patrimoniali individuali è negativo per 175 milioni; i disinvestimenti coinvolgono principalmente le GPF (-172 milioni).

Importanti volumi di raccolta sono, invece, realizzati sugli strumenti finanziari amministrati, con investimenti netti superiori a 1,8 miliardi di euro.

Deciso il posizionamento di risorse sui titoli azionari, sui quali la raccolta netta è positiva per 1,4 miliardi di euro, e in maniera più contenuta sui certificates, con volumi netti pari a 430 milioni. Il bilancio è positivo anche per i titoli di Stato e gli exchange traded product, mentre sui titoli obbligazionari prevalgono i flussi in uscita.

La liquidità raggiunge i 4,5 miliardi di euro, alimentata sia dai disinvestimenti dalla componente gestita sia dai flussi di nuova raccolta. Aumenta, infatti, anche il numero di clienti primi intestatari che raggiunge i 4,537 milioni di unità (+0,4%).

Paolo Molesini, Presidente dell’Associazione, ha commentato: