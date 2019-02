Assiom Forex, Massimo Mocio eletto presidente

Massimo Mocio eletto presidente di Assiom Forex. Nel consiglio di presidenza Mario Erba, Alberto Basadonna e Claudia Segre.

Il 25° congresso dell’Assiom Forex, tenutosi il 2 e 3 febbraio a Roma è stata anche l’occasione per eleggere i nuovi organi dell’Associazione italiana degli operatori dei mercati finanziari. Alla presidenza è andato Massimo Mocio (nella foto). Direttore generale di Banca Imi è laureato in Discipline economiche e sociali (Des) presso l’università Bocconi di Milano con studi di specializzazione alla London business school. Ha maturato una lunga carriera nel settore bancario in Italia e all’estero.

Il nuovo consiglio dell’Associazione è composto, oltre che da Mocio, da Roberto Pezzoli quale vicepresidente vicario, Roberto Ferrari (vicepresidente), Marco Bertotti (segretario generale), Luciano Turba (tesoriere) e Marco Malavasi (presidente collegio revisori). Mario Erba, Alberto Basadonna, Andrea Torri e Claudia Segre sono i nuovi membri del Comitato di presidenza.

ha dichiarato Massimo Mocio.

“L’Associazione, che rappresenta gli interessi del mercato inteso come public good da preservare e valorizzare, auspica di fornire un contributo importante per diffondere in Italia la cultura finanziaria, per incidere in modo positivo sulla trasparenza dei mercati finanziari, per promuovere la formazione e la crescita professionale dei colleghi in modo da contribuire a porre sempre più la finanza al servizio dell’economia reale in questa fase di grande trasformazione dell’economia e dei mercati”.