Assicurazioni, la crescita di FWU tra unit linked e investimenti

La compagnia assicurativa FWU diventa “maggiorenne”, celebrando nel 2024 i primi 18 anni di attività in Italia, sotto la guida del managing director Antonio Perrotti. Con un incremento del 30% nel numero di polizze emesse negli ultimi quattro anni e oltre 120.000 clienti attivi, l’azienda ha consolidato la sua presenza sul territorio. Il fatturato del 2023 ha raggiunto i 132 milioni, supportato da una rete di oltre 100 agenti e broker. Perrotti e il suo team hanno introdotto tariffe e prodotti orientati al cliente, migliorando le piattaforme per ottimizzare i processi di vendita e assistenza. Puntando ad ampliare le collaborazioni con le banche locali, rendendo l’assicurazione unit-linked accessibile nella quotidianità finanziaria dei consumatori.

L’approccio innovativo e sostenibile di FWU

In particolare, FWU si caratterizza per l’approccio smart col quale intende lasciare la propria impronta sull’industria assicurativa e finanziaria adottando una digitalizzazione completa. La piattaforma proprietaria di consulenza e stipula in tempo reale, FILOS, automatizza i processi di vendita, rendendoli più accessibili e personalizzati.

“In FWU mettiamo da sempre il cliente e il suo consulente al centro, perché crediamo fermamente nel valore della relazione umana e nella sua stabilità nel tempo – afferma Antonio Perrotti – Abbinando questo approccio all’adozione delle più avanzate tecnologie, FWU migliora continuamente i servizi offerti, trasformando l’industria assicurativa in modo sostenibile e all’avanguardia”.

Gli obiettivi futuri

Tra i principali obiettivi, FWU pone l’aumento delle quote di mercato e il rafforzamento delle relazioni con il settore bancario. In un’epoca in cui concetti come bancabilità e prossimità ai distributori sono sempre più cruciali, FWU sta ampliando le collaborazioni con le banche locali per offrire un’eccellenza di servizio in grado di rispecchiare le aspettative dei clienti più esigenti, rendendo l’assicurazione unit-linked accessibile e integrata nella quotidianità finanziaria dei consumatori.

Tra digital e personalizzazione

Tutto questo si trasforma, poi, in un’offerta innovativa e personalizzata per i clienti. Vediamo alcuni dei prodotti targati FWU e le loro principali caratteristiche.

Forward Quant: assicurazione vita unit-linked che combina investimenti a lungo termine con un alto grado di personalizzazione del rischio. Utilizzando tecnologie avanzate, diversifica gli investimenti tra aree geografiche e classi di attività. Il Sentiment Scanner, un algoritmo per l’analisi dei big data, identifica le migliori opportunità di investimento secondo i criteri ESG. Forward Dynam e Forward Dynam TFM: soluzioni assicurative flessibili e personalizzate, lanciate nel 2023. Offrono investimenti in aziende che rispettano i criteri ESG. Forward Dynam bilancia flessibilità e sicurezza, con opzioni come la ‘Safeguard Option’ e ‘Teddy’. Forward Dynam TFM è ideale per aziende che vogliono trasformare i trattamenti di fine mandato dei manager in opportunità di investimento sicure e redditizie. Forward Unico: dal 2021, sfrutta algoritmi per massimizzare i guadagni attraverso fondi ad alto rendimento. Permette modifiche agli investimenti in qualsiasi momento e riduce le commissioni se le performance sono sotto la media. Protect U: lanciata nel 2020 in Italia, è una polizza vita temporanea caso morte, ideale per giovani adulti dai 18 ai 28 anni. Non richiede questionari anamnestici o visite mediche, offrendo una soluzione rapida ed efficace.

Insomma, FWU continua a distinguersi per l’approccio innovativo e il profondo impegno verso la sostenibilità confermandosi tra i protagonisti dell’innovazione tecnologica nel settore assicurativo. Un imprinting che gli ha permesso di crescere anche nel 2023 e lascia presagire possa proseguire il trend positivo anche nei prossimi anni.