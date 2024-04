Assicurazioni: Ivass oscura tre siti abusivi, occhio alle truffe

Nuovi tre siti Internet di intermediazione assicurativa finiscono sotto il radar dell’IVASS, che ne ha ordinato l’oscuramento per esercizio abusivo dell’attività. Si tratta di diana-online.com, www.assitur.online, www.assi-market.it. Per motivi tecnici – spiega l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione – l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

Occhio alle truffe, come difendersi

Nel frattempo, l’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.

Il consiglio ai consumatori è di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati.

I rischi

Finte imprese di assicurazioni e intermediari fasulli propongono sempre più spesso assicurazioni inesistenti. Dietro un prezzo troppo invitante possono nascondersi delle truffe. La maggior parte di queste compagnie di assicurazione fasulle spinge i consumatori a versare il premio a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate. Si tratta di pagamenti irregolari così come quelli effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi indicati dall’Ivass.

In questi casi la vittima ha buttato via i propri soldi mentre il veicolo non risulta coperto da alcuna assicurazione. In caso di incidente, dunque, la responsabilità dei danni ricade sulle spalle del malcapitato e il rischio economico può essere sostenuto.