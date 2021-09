Assegno unico e Irap: tempi più lunghi per richieste e pagamenti

Si allungano i tempi per i versamenti Irap ma anche per chiedere e non perdere gli arretrati dell’assegno unico esteso ad autonomi e disoccupati e per raccogliere le firme per il referendum sulla cannabis.

È quanto stabilisce il decreto legge, approvato ieri dal Cdm su giustizia, referendum e Irap, che rinvia al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 e al primo acconto Irap 2020.

La proroga del termine in scadenza al 30 settembre si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull’estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro tale termine.

Assegno unico

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno unico per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

Diluizione delle cartelle sospese

Intanto il Governo lavora anche a una diluizione dei pagamenti delle cartelle sospese per l’emergenza Covid nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sia quello per la rata originariamente dovuta a luglio 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, il cui importo è dovuto in unica soluzione entro oggi, 30 settembre.

Come annunciato dalla sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra (Leu), l’Esecutivo sta valutando la diluzione del pagamento.