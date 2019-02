Aspesi apre a Milano

Il quadrilatero della moda accoglie il nuovo store del marchio italiano.

Aspesi apre il suo nuovo flagship store in via San Pietro all’Orto 24 a Milano, all’interno del quadrilatero della moda.

Lo spazio, che ha tre vetrine su strada e sei al primo piano, è suddiviso su due livelli di vendita per un totale di 600 metri quadrati con il piano terra dedicato alla collezione uomo e il primo che ospita le proposte donna.

Quello che in origine era un istituto bancario si trasforma in un luogo di sofisticate sperimentazioni estetiche, di contaminazioni materiche e racconta la passione del brand per uno chic essenziale, di ricerca, mai scontato. Il progetto, firmato dallo studio Dordoni Architetti, è caratterizzato da accostamenti sorprendenti come il PVC, la vetroresina, il plexiglass alternati a elementi naturali tra cui il legno, il ferro e la pietra intarsiata.

“In questo flagship sintetizziamo al meglio lo spirito di Aspesi, la volontà di evolvere e di esplorare la contemporaneità pur restando fedeli all’eleganza no logo che ci caratterizza da sempre”, spiega l’ad del marchio Fabio Gnocchi.

L’intonaco in calce grigia è acceso da colori che giocano a rincorrersi sulle pareti passando dal grigio-verde, all’ocra, al rosa cipria. Superato l’ingresso, ci si inoltra nell’ universo maschile di Aspesi e si scopre una corte interna, sovrastata da una balaustra in cemento che garantisce all’area donna la giusta intimità. Il grande lucernario centrale rivela le architetture degli edifici circostanti e permette al sole di filtrare, unendosi alle luci interne per un effetto il più possibile naturale.

Lo store diventa un punto d’incontro e stabilisce una continua connessione tra il dentro e il fuori, la natura e la città. La natura si schiude in tutta la sua maestosità grazie alla riproduzione ingigantita della fotografia “Lemurian Morning Wood”, opera del fotografo americano David Benjamin Sherry, che fiancheggia la grande scala frontale che parte in pietra per trasformarsi in legno. Una seconda scala, le cui pareti sono decorate da un susseguirsi di linee curve, consente di tornare all’area di ingresso del piano terra.

In occasione dell’apertura, l’artista Lorenzo Vitturi, veneziano di nascita e londinese d’adozione, ha realizzato su commissione un’installazione straordinaria che vive nelle vetrine in totale sintonia con lo spazio: semisfere, appenderia, tessuti dai toni vivaci dialogano all’interno dello store facendo convivere passato e presente. L’ispirazione del progetto parte dallo studio dei materiali Aspesi che trovano una reinterpretazione nelle sue opere creando un nuovo immaginario Aspesi. Dal titolo Retouches, l’installazione resterà nella boutique fino a marzo.