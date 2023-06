Un semaforo per aiutare le famiglie a fare la spesa: rosso, giallo e verde serviranno ad orientare i consumatori, tra i vari beni ed i servizi.

Lo scopo è quello di essere di supporto alle famiglie con la spesa quotidiana, che diventa sempre più cara. Ma soprattutto per tentare di proporre al Governo e alla grande distribuzione un paniere di prodotti a prezzi calmierati.

A mettere nero su bianco il semaforo della spesa è Assoutenti, che punta ad introdurre una nuova misura anti-inflazione.

La nuova iniziativa si va a basare direttamente sugli ultimi dati Istat in materia di inflazione. Sul sito di Assoutenti e sui suoi canali social è dunque raggiungibile un innovativo semaforo della spesa, nel quale ci sarà un lungo elenco di prodotti, beni e servizi e i relativi aumenti dei prezzi.

Quello che arriverà nel corso dei prossimi giorni è un vero e proprio semaforo della spesa, attraverso il quale aiutare i consumatori con gli acquisti di tutti i giorni.

I dati sull’inflazione di maggio dimostrano come l’emergenza prezzi è tutt’altro che risolta in Italia, con i listini al dettaglio che per alcuni comparti, come alimentari e carrello della spesa, rimangono a livelli elevati – spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti -. Tra i beni che registrano i rincari più forti figurano oggi lo zucchero, i voli nazionali, il riso, i voli internazionali, il latte conservato, l’olio di oliva, le patate e i gelati. All’interno del paniere dei beni utilizzato dall’Istat per il calcolo dell’inflazione, tuttavia, non tutti i prodotti subiscono gli stessi aumenti di prezzo. Alcuni latticini, ad esempio, rincarano a ritmo più sostenuto rispetto ad altri alimenti sempre a base di latte, oppure alcuni vegetali subiscono aumenti doppi rispetto ad altri della stessa categoria.