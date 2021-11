Ariston sbarca oggi a piazza Affari: è la più grande Ipo del 2021

L’attesa è finita: Ariston Holding, storico marchio di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghi, attivo dal 1960, debutterà oggi, con il simbolo ‘Aris, su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 10,25 per azione. In base al prezzo, i proventi lordi derivanti dall’offerta risultano pari a circa 915 milioni e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 3,375 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 300 milioni.

Si tratta della più grande IPO in termini di dimensioni completata in Italia dall’inizio del 2021 e – a fronte di un elevato interesse da parte del mercato – ha consentito un’allocazione fortemente concentrata su investitori di natura long only, sia domestici che internazionali.

Ariston sbarca sul mercato con una capitalizzazione di circa 3,4 miliardi di euro con un flottante pari a circa il 27% se si include l’opzione di over allotment.

Obiettivi della quotazione

Secondo quanto comunicato dalla società, i proventi netti derivanti dall’emissione di nuove azioni saranno utilizzati per sostenere e sviluppare l’ulteriore crescita, investire e accelerare la crescita organica – come il digital route to market, le tecnologie e il footprint industriale – e per finanziare acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro. L’ammissione, inoltre, migliorerà ulteriormente il profilo di Ariston e la riconoscibilità del marchio, consentendogli di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.