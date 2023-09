Apple, stop agli iPhone 12 in Francia per rischio radiazioni. Come controllare i valori SAR dello smartphone

All’indomani della presentazione dei nuovi prodotti Apple, le autorità francesi hanno chiesto ad Apple di interrompere la vendita dell’iPhone 12 in quanto è stato riscontrato un eccessivo rilascio di radiazioni elettromagnetiche. Secondo quanto affermato dall’Agenzia Nazionale Francese per le Frequenze Radio (ANFR), i test condotti hanno rivelato che questo modello emette un livello di onde elettromagnetiche superiore a quanto consentito per l’assorbimento nel corpo umano.

L’ANFR ha comunicato che ha emesso un ordine per il ritiro dell’iPhone 12 dal mercato francese, con effetto a partire dal 12 settembre, a causa del superamento dei limiti di assorbimento elettromagnetico. Inoltre, è stata richiesta la riparazione dei telefoni già venduti.

Durante i test effettuati presso laboratori accreditati, è stato rilevato che l’assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo umano era pari a 5,74 watt per chilogrammo quando il telefono era tenuto in mano o nella tasca. Questo valore supera lo standard europeo che stabilisce un tasso di assorbimento specifico di 4,0 Watt per chilogrammo in tali condizioni.

Il comunicato dell’ANFR contro Apple

L’Unione Europea stabilisce chiaramente dei limiti specifici per le radiazioni elettromagnetiche emesse dai dispositivi elettronici, con un limite di 2 Watt per chilogrammo per la testa e 4 Watt per chilogrammo per il corpo. Secondo le verifiche indipendenti effettuate dall’ANFR, l’indice di assorbimento specifico (SAR) dell’iPhone 12 è risultato essere di 5,74 W/kg, superando quindi tali limiti, soprattutto quando il telefono viene tenuto in mano.

Nel comunicato stampa di ANFR si legge:

L’ANFR esorta Apple a implementare tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento. In caso contrario, spetterà ad Apple richiamare le copie già vendute. Apple deve immediatamente adottare tutte le misure per evitare che i telefoni interessati presenti nella catena di fornitura vengano messi a disposizione sul mercato. Per i telefoni già venduti, Apple deve intraprendere azioni correttive il prima possibile per rendere conformi i telefoni interessati. Altrimenti toccherà ad Apple richiamarli

L’ANFR ha dichiarato, attraverso un comunicato sul suo sito web, che per quanto riguarda i telefoni iPhone 12 già venduti, Apple deve adottare al più presto misure correttive per conformarli alle normative vigenti, altrimenti dovrà richiamarli dal mercato. Il ministro francese degli Affari digitali, Jean-Noël Barrot, in una intervista a Le Parisien ha affermato:

Ho fiducia nel senso di responsabilità dell’azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione

In risposta a questa situazione, Apple ha affermato di aver presentato all’ANFR prove che dimostrano che l’iPhone 12 ha superato i test condotti da vari enti indipendenti, sostenendo che il dispositivo è conforme alle normative europee e che non viola le regole commerciali. L’azienda ha anche notato che l’iPhone 12 rispetta i limiti europei del SAR quando viene trasportato in uno zaino o in una borsetta, ma non quando viene tenuto in mano.

Radiazioni nel telefono, i valori nei telefoni più recenti

La sicurezza delle radiazioni emesse dai telefoni cellulari è un tema dibattuto da molti anni. Secondo l’OMS, i telefoni cellulari emettono radiazioni non ionizzanti, che non hanno la capacità di danneggiare il DNA delle cellule. Tuttavia, alcuni studi hanno suggerito che l’esposizione a lungo termine a queste radiazioni potrebbe essere associata a un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare il tumore al cervello.

Per regolamentare l’uso dei telefoni cellulari, molte autorità di tutto il mondo hanno stabilito limiti massimi raccomandati per l’assorbimento specifico di radiazioni (SAR). L’indice SAR è la quantità di energia a radiofrequenza assorbita dal corpo umano quando il dispositivo è utilizzato in prossimità del corpo. Gli standard di sicurezza stabiliscono limiti per questi valori al fine di garantire che l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche rimanga entro livelli considerati sicuri per la salute umana. L’OMS ha raccomandato un limite massimo di 2 W/kg su 10 grammi di tessuto corporeo per evitare effetti termici dannosi.

Per aumentare la trasparenza, l’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz) ha sviluppato un database online che consente agli utenti di verificare i valori SAR di numerosi smartphone in commercio.

Come controllare i valori Sar dello smartphone

Per verificare i valori SAR dello smartphone, esistono diverse opzioni disponibili. In primo luogo, queste informazioni sono generalmente disponibili per legge all’interno del libretto delle istruzioni del dispositivo. In molti casi, ci sono anche i valori SAR specifici del dispositivo nella scheda tecnica disponibile sul sito web del produttore come Apple, Samsung e Xiaomi.

Per quanto riguarda Apple:

l’iPhone 11: 0,95 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,99 W/kg al corpo;

iPhone 12: 0,98 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,99 W/kg al corpo;

iPhone 13: 0,98 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,99 W/kg al corpo;

iPhone14: 0,98 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,99 W/kg al corpo;

Per Samsung:

Samsung Galaxy A70: 0,94 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,475 W/kg al corpo;

Samsung Galaxy A80: 0,22 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,43 W/kg al corpo;

Samsung Galaxy M20: 0,24 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,591 W/kg al corpo;

Samsung Galaxy Note 8: 0,17 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,29 W/kg al corpo;

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos): 0,38 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,50 W/kg al corpo;

Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos): 0,19 W/kg se tenuto vicino alla testa e 1,4 W/kg al corpo;

Per Redmi:

Redmi Note 12: 0,90 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,95 W/kg al corpo;

Redmi Note 11: 0,59 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,98 W/kg al corpo;

Poco X4 Pro: 0,59 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,95 W/kg al corpo;

Poco F%: 0,99 W/kg se tenuto vicino alla testa e 0,95 W/kg al corpo;

Per gli smartphone Android, è possibile utilizzare un codice dialer dedicato: basta digitare *#07# e si aprirà automaticamente una schermata contenente i certificati di sicurezza, tra cui saranno elencati anche i valori SAR dello smartphone.