Apple, tutte le novità: iOS16 per iPhone e nuovo MacBook Air

Quello 2022 sarà un autunno ricco di novità per Apple. Una parte di queste sono state svelate ieri, 6 giugno, da Tim Cook, durante alla Worldwide Developer Conference, la consueta conferenza di Cupertino dedicata agli sviluppatori. L’evento è l’occasione per mostrare le novità, in particolare iOS16 per iPhone e macOs Ventura, i due sistemi operativi per iPhone e computer Mac.

Decisamente interessanti le novità legate al nuovo sistema operativo iOS 16. Nel prossimo aggiornamento autunnale spicca la la funzione Safety check, per aumentare la sicurezza sulle informazioni sensibili degli utenti. Novità anche per i messaggi che si potranno cancellare una volta inviati e per la dettatura che si potrà fare anche a tastiera aperta.

WatchOS 9

Si aggiorna anche watchOS 9, il sistema operativo per l’Apple Watch che include più quadranti personalizzabili, miglioramenti all’app Allenamento, l’analisi delle fasi del sonno, la funzione “Cronologia fibrillazione atriale” e l’app Farmaci che aiuta a gestire e monitorare l’assunzione di medicinali, vitamine e integratori consentendo di creare elenchi, impostare orari e promemoria, e consultare le informazioni sui farmaci nell’app Salute.

MacBook Air 2022

Nell’anno della carenza dei semiconduttori, Apple ha deciso di puntare maggiormente sulla produzione casalinga per staccarsi dai fornitori. Gli ingegneri del colosso americano hanno dunque presentato M2, la nuova generazione di processori con il 18% di potenza in più della famiglia precedente, mantenendo le stesse dimensioni del chip attuale. Il primo dispositivo a beneficiare di tale novità è il MacBook Air 2022, completamente ridisegnato nelle forme e colori. . Quattro le versioni disponibili, da nero a oro, grigio scuro o chiaro. Torna la porta MagSafe per un collegamento veloce con gli accessori. La batteria promette 18 ore di autonomia, nonostante lo schermo sia migliorato, arrivando a 1 miliardo di colori.

Il passaggio al chip M2 interessa anche il MacBook Pro, che dal mese prossimo porterà prestazioni rinnovate al comparto dei notebook più potenti del marchio, notoriamente indirizzati a professionisti e creativi digitali.

iPadOS 16

Spazio anche al nuovo iPadOS 16, in arrivo in autunno insieme agli altri aggiornamenti software di Apple, che cerca di avvicinare ulteriormente l’uso dell’iPad a quello dei Mac. Lo fa con funzionalità dedicate alla collaborazione, sia su app di editing di testo che di grafica.

CarPlay

Con una certa sorpresa tra i partecipanti della conferenza per sviluppatori, Wwdc 2022, Apple ha svelato la nuova versione di CarPlay. Il sistema di infotainment per auto, che trasforma il computer di bordo dei veicoli supportati in un piccolo smartphone in movimento, si adatta adesso anche agli schermi panoramici, per offrire molte più informazioni e funzioni.

Un preludio a quella che potrebbe essere la Apple Car. Le prime automobili compatibili con il nuovo CarPlay saranno annunciati nel corso del 2023, estendendo il ruolo della Mela in settori tecnologici differenti.