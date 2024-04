Apple, iPhone rotto? Si potrà riparare con pezzi usati

Apple renderà più facile per i suoi utenti riparare i propri iPhone con parti usate. In un aggiornamento della scorsa settimana, l’azienda di Cupertino ha annunciato che in autunno i possessori di “selezionati” modelli di iPhone potranno riparare i loro dispositivi con parti originali usate, mantenendone la piena funzionalità.

Apple: la novità per chi ha un iPhone rotto

Si tratta di una novità epocale per i prodotti targati Apple. La possibilità di ricambio dei pezzi, nella prima fase di applicazione, si applicherà a display, batterie e fotocamere. Quando si riparerà l’iPhone con un pezzo usato, il dispositivo memorizzerà queste informazioni nella sezione Parti e cronologia del servizio dell’app Impostazioni su iOS.

“In Apple siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti riducendo al contempo l’impatto sul pianeta, e una parte fondamentale di questo significa progettare prodotti che durino nel tempo”, ha dichiarato John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering di Apple. “Negli ultimi due anni, i team di Apple hanno innovato la progettazione e la produzione dei prodotti per supportare le riparazioni con parti Apple usate che non compromettono la sicurezza, la protezione o la privacy degli utenti. Con quest’ultima espansione del nostro programma di riparazione, siamo entusiasti di aggiungere ancora più scelta e convenienza per i nostri clienti, contribuendo al contempo a prolungare la vita dei nostri prodotti e dei loro componenti.”

Anche se Apple non ha ancora esteso la possibilità di ricambio per iPhone fuori mercato, il cambiamento è enorme per i negozi di riparazione e per gli amanti del fai-da-te che pagano un prezzo alto per i ricambi nuovi degli iPhone.

Inoltre le novità non finiscono qui. Quando si ripara un telefono, Apple richiede agli utenti di iPhone di sottoporsi a un processo chiamato “accoppiamento dei pezzi”, che prevede l’abbinamento del numero di serie del dispositivo a quello di un pezzo nuovo venduto da Apple.

Se un utente sostituisce una parte con un componente fuori dal mercato o usato, l’iPhone fornisce notifiche che indicano che Apple non è in grado di verificare il nuovo pezzo installato. Nel caso dei sensori Face ID e Touch ID, il pezzo potrebbe non funzionare affatto.

La novità annunciata da Apple dovrebbe eliminare queste notifiche per i pezzi usati, poiché Apple afferma che “la calibrazione dei pezzi originali Apple, nuovi o usati, avverrà sul dispositivo dopo l’installazione del pezzo”. Ciò significa anche che gli utenti e i centri di riparazione non dovranno più fornire il numero di serie del dispositivo che stanno riparando quando ordinano la maggior parte delle parti dal Self Service Repair Store.

La funzione Activation Lock

Apple estenderà ai pezzi di ricambio usati la funzione Activation Lock, ossia il blocco dell’attivazione, per impedire che gli iPhone rubati vengano smontati per ottenere parti di ricambio.

Questo imminente miglioramento dei processi di riparazione di Apple è un altro passo avanti nell’impegno dell’azienda a migliorare l’accesso a riparazioni sicure e convenienti, scrive sul blog la società di Cupertino. Negli ultimi cinque anni, Apple ha quasi raddoppiato il numero di punti di assistenza con accesso a parti, strumenti e formazione originali Apple, arrivando a oltre 10.000 fornitori indipendenti di riparazioni e fornitori di servizi autorizzati Apple.