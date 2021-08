Apple: iPhone 13 e non solo, tutte le novità attese per l’autunno

Per tutti gli appassionati dei prodotti Apple, l’autunno è sempre stato il periodo più atteso per la presentazione dei nuovi smartphone. Sarà così anche nel 2021, con la famiglia iPhone 13 pronta a essere svelata già a settembre. Ma non solo. Gli appuntamenti del colosso californiano seguiranno con un più che probabile evento sui nuovi Macbook e l’incognita di una possibile nuova generazione di iPad Mini.

Nella sua newsletter settimanale, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto intorno ai prossimi prodotti di Apple.

“Credo che ci saranno più eventi Apple virtuali questo autunno, visto che è in arrivo un rinnovamento di tutto l’hardware e il software”, ha detto nel corso del suo podcast.

Nella seconda metà del 2020, ricordiamo, Apple ha realizzato tre eventi: il primo a settembre, che ha visto l’annuncio di iPad Air, dell’iPad di ottava generazione e di Apple Watch Serie 6 ed SE; l’evento di ottobre in cui sono stati annunciati gli iPhone 12 e l’evento “One More Thing” di novembre con il processore M1 e i MacBook Pro, Air e Mini.

Apple: in arrivo l’Iphone 13

I primi ad essere annunciati in ordine temporale saranno gli iPhone 13, la cui gamma sarà declinata come per gli iPhone attuali in un totale di quattro varianti: lo standard, il Mini e i due Pro e Pro Max con un design simile a quello del 2020, miglioramenti a livello fotografico, di chip e batteria.

Tutti gli iPhone 13 dovrebbero vere la medesima diagonale del display. Un’altra novità degna di nota potrebbe essere la reintroduzione da parte di Apple del Touch ID. Anche il reparto fotocamera di tutti e 4 sarà aggiornato mentre le performance aumenteranno sensibilmente con anche nuove funzioni software.

Molto probabilmente, come dicono da più parti, ci saranno i nuovi Apple Watch: per la Series 7 è atteso un design leggermente rivisto con linee meno smussate.

In arrivo la terza generazione di AirPods e iPad Mini

Attesa anche la terza generazione di AirPods: secondo Gurman avranno una forma più simile a quella degli AirPods Pro e quindi più vicina agli in ear. Nelle ultime ore è emersa una voce sulla possibile introduzione di alcune funzioni salva-vita per rilevare cadute e parametri fisici.

Dovrebbe esserci spazio anche per iPad mini 6 ed iPad 9. In particolare, l’iPad mini sarà “riprogettato completamente, ed è destinato ad essere uno degli iPad più amati dai clienti Apple”, con un chip A15 Bionic (lo stesso degli iPhone 13), un ingresso USB-C ed uno Smart Connector magnetico simile a quello di iPad Air ed iPad Pro.

Per Gurman arriverà poi anche un iPad 9 “più sottile e veloce”, il modello entry level dedicato a chi vuole un tablet della Mela morsicata senza spendere cifre eccessive.

MacBook Pro con chip M1X dovrebbe chiudere il giro delle novità del 2021. Per i laptop, secondo Gurman, bisognerà attendere novembre. Allora, stando alle voci in circolazione, verranno introdotte le dimensioni da 14 e 16 pollici, il chip M1X ed i display di tipo mini LED.