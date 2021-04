Apple, ecco le novità di iOS 14.5

Apple ha reso disponibile un aggiornamento del sistema operativo iOS che offre alcune novità interessanti, come la possibilità di sboccare l’iPhone tramite lo smartwatch della Mela, e alcune migliorie, fra cui nuove voci per Siri anche in lingua italiana. L’aggiornamento precede di poche ore la pubblicazione dei risultati trimestrali, attesi per mercoledì 28 aprile.

“L’utente potrà usare Apple Watch per sbloccare l’iPhone in modo sicuro quando cerca di usare il Face ID mentre indossa la mascherina”, ha comunicato la società, “con Apple Watch al polso, sbloccato e vicino all’iPhone, basterà guardare l’iPhone e un feedback aptico dell’Apple Watch avviserà che il telefono è stato sbloccato. La nuova funzione è disponibile su iPhone X e modelli successivi e su Apple Watch Series 3 e successivi”.

L’assistente Siri, come accennato in apertura, non avrà più “una voce predefinita, ma sarà possibile selezionare quella che si preferisce durante il primo setup del dispositivo”, compresa una voce maschile.

Inoltre, “le nuove voci di Siri usano la tecnologia di sintesi vocale neurale (Neural Text to Speech) per offrire una resa estremamente naturale”.

Più controllo sulla privacy

Apple ha introdotto, pur con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni l’App Tracking Transparency (Att), “cioè la trasparenza nel tracciamento da parte delle app richiede di ottenere il consenso dell’utente a tracciare i suoi dati nelle app o sui siti web di terzi per scopi pubblicitari o di condivisione con data broker”.

Grazie a questo sistema l’utente può controllare nelle Impostazioni quali app hanno chiesto il permesso di tracciare i suoi dati e modificare in qualsiasi momento le proprie scelte. Nei mesi scorsi Facebook aveva criticato con queste parole l’introduzione dell’Att: “Apple sta usando la sua posizione dominante per privilegiare la propria raccolta di dati, rendendo quasi impossibile per i suoi concorrenti utilizzare gli stessi dati… Sostengono che si tratta di privacy, invece si tratta di profitto”.

Nuove emoji

Restyling anche per le faccine, con una particolare attenzione all’inclusività razziale: “E’ possibile scegliere tonalità della pelle diverse per le due persone nella coppia che si bacia e nella coppia con il cuore” e c’è spazio anche una inedita “donna con la barba”.