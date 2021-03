Apple: come saranno i prossimi iPhone? Tutte le anticipazioni

Le voci sul lancio sul mercato di un iPhone pieghevole non sono certo nuove, ma Ming-Chi Kuo, analista della KGI Securities, di solito molto affidabile quando si parla dei prodotti Apple, ha in mente una data sulla possibile uscita. In una nota di qualche giorno, l’esperto dice che la società di Cupertino potrebbe lanciare il modello tanto atteso nel 2023.

Le caratteristiche? Il telefono potrebbe avere uno schermo compreso tra 7,5 e otto pollici, dimensioni maggiori rispetto alle voci precedenti che avevano suggerito che lo schermo sarebbe stato più piccolo, più vicino alle dimensioni di un iPhone 12 Pro Max.

Quando aperto, secondo Kuo, lo schermo avrà le dimensioni di un iPad Mini. Non è ancora chiaro se per la realizzazione dei display pieghevoli, Apple stia lavorando con LG o con Samsung.

Apple: come sarà l’iPhone 13

Guardando invece alla novità da attendersi nel più breve periodo, e in particolare iPhone 13 , atteso per quest’anno, l’analista ha anticipato che la famiglia della new entry sarà “la stessa della serie iPhone 12” con quattro modelli diversi e analoghe dimensioni dello schermo.

Per Kuo, tutti i modelli di iPhone del 2021 saranno dotati ancora di connettore Lightning mentre il display dell’iPhone 13 Pro e dell’iPhone 13 Pro Max utilizzerà una tecnologia LTPO. L’iPhone 13 avrà un notch frontale ridotto rispetto al modello attuale, e cambierà anche l’hardware per FaceID.

Potenziata la fotocamera posteriore con un nuovo obiettivo ultra-wide, che passa da 5P (f/2.4) e messa a fuoco fissa (FF) a 6P (f/1.8) e autofocus (AF). Il sensore LiDAR sarà presente solo sulle versioni Pro e Pro Max. L’iPhone 13 monterà una batteria di capacità maggiorata all’iPhone 12, quindi forse un po’ più pesante.

In vista anche un nuovo iPhone SE

Non solo iPhone 13. Apple starebbe progettando un nuovo modello di iPhone SE nella prima metà del prossimo anno. Il modello 2022 dell’iPhone SE sarà il primo modello economico con il 5G per Apple. Invariato l’attuale design con schermo da 4,7 pollici.