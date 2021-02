Apple: come sarà il nuovo modello di iPhone 2021

Come sarà l’iPhone 13 del 2021 è la domanda che si pongono analisti e investitori. Al momento i rumor indicano che il prossimo smartphone di Cupertino dovrebbe essere presentato verso metà settembre, come da tradizione Apple.

Tante gli interrogativi su come sarà il nuovo modello di Cupertino che è famosa per il suo riserbo fino al giorno tanto atteso della presentazione.

iPhone, dal nome al design, ecco come potrebbe essere

Come si chiamerà il nuovo melafonino? Dovrebbe trattarsi del modello n. 13 ma il numero 13 negli Usa non porta bene e così Cupertino anziché chiamarlo iPhone 13 potrebbe optare per “iPhone 12S” o l'”iPhone 2021” o addirittura iPhone XXI, con numerazione romana.

Tesi questa sostenuta dal noto leaker Jon Prosser secondo cui il melafonino che uscirà in autunno si chiamerà “iPhone 12S”, e non solo perché si tratterà di un aggiornamento minore rispetto agli attuali modelli. Quindi più che un prodotto nuovo di zecca, l’iPhone 12S sarà in realtà un aggiornamento del 12 e non un prodotto realmente nuovo e ingegnerizzato da zero.

Ci saranno le versioni mini, Pro e Max? Se guardiamo agli ultimi dati sulle vendite della gamma attuale, l’iPhone 12 mini sta vendendo molto meno del previsto e Apple sta concentrando la produzione sui modelli Pro e Pro Max che, al contrario, sono vendutissimi. Dati alla mano, Apple potrebbe decidere di non progettare e realizzare un 13 mini.

Quale sarà il design del prossimo smartphone Apple? Da Cupertino c’è grande riservo e il leaker Prosser ritiene che gli unici aggiornamenti importanti in arrivo nel 2021 saranno una tacca leggermente più piccola, nuovo processore, display a 120Hz, uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo e miglioramenti alla fotocamera.