Apple alza il velo sul nuovo iPhone 13, ma non solo. Tutte le novità

Come da previsione, Apple ha alzato il velo sui nuovi iPhone 13. Lo ha fatto ieri in occasione dell’ormai consueto appuntamento di settembre, ancora una volta solo virtuale a causa della pandemia, in diretta dall’Apple Park.

L’a.d. Tom Cook li ha presentati a modo suo: “La gente ama l’iPhone, e noi facciamo di tutto per migliorarli sempre”. Ma lo smartphone della Mela morsicata è solo uno dei nuovi prodotti che vedremo negli scaffale Apple fino al prossimo anno. Spazio anche nuovi iPad e l’Apple Watch. I nuovi prodotti saranno disponibili dal 24 settembre.

Iphone 13 si fa in quattro

Era il dispositivo più atteso e quello che meno si è discostato dalle indiscrezioni circolate nel web. Quattro le configurazioni presentate: si parte dai due modelli di base, ‘classico’ e ‘Mini”.

Entrambi sono molto simili ai 12, con schermi rispettivamente da 6,1 e 5,4 pollici e due fotocamere, anche se questa volta posizionate in diagonale. La tacca superiore, il notch, è più piccolo, meno appariscente. Su iPhone 13 e 13 Mini i sensori sono da 12 MP, dotati di stabilizzazione dell’immagine e modalità ‘cinematica’.

La società di Cupertino promette anche un certo miglioramento dell’autonomia: per iPhone 13 Mini si parla di 1,5 ore in più rispetto a iPhone 12 Mini, che diventano 2,5 ore in più per iPhone 13, rispetto al 12. I prezzi partono da 699 dollari per il 13 Mini e 799 dollari per l’iPhone 13.

I due top di gamma sono, come nel 2020, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Il vero punto distintivo è, oltre che nella diagonale del display, che su Pro Max arriva a 6,8 pollici, anche nella presenza di ProMotion, la frequenza di aggiornamento adattiva in grado di raggiungere i 120 Hz, così da allineare Apple alla concorrenza Android.

Gran parte del lavoro riguarda la fotografia: tre sensori, tutti con Night Mode, tra cui un nuovo ultra-grandangolare. Arriva la possibilità di scattare i dettagli più piccoli tramite macro da minimo 2 cm e, anche qui, notch ridotto e batteria più lunga. L’iPhone 12 Pro parte da 999 dollari mentre il Pro Max da 1.099 dollari.

Ipad: la vera novità è la versione Mini

La nuova famiglia di iPad – in versione standard e Mini – è stata interamente costruita intorno al chip A13 Bionic.

La vera novità riguarda l’update di iPad Mini, a due anni di distanza dall’ultimo modello. Ha uno schermo da 8,3 pollici Liquid Retina, lo sblocco con l’impronta sul Touch ID superiore e la ricarica via USB-C.

Supporta le reti 5G e, secondo Apple, promette il 40% di potenza in più degli iPad precedenti. Il focus è su studio e produttività, vista la compatibilità con la Apple Pencil e doppia cassa stereo. Non mancano una fotocamera da 12 megapixel sul retro e una frontale, sempre da 12 MP, con inquadratura automatica.

L’iPad mini ha un prezzo di partenza di 559 euro. Rinnovato anche l’iPad da 10 pollici, con fotocamera da 12 MP e prezzi a partire da 389 euro, per il modello solo Wi-Fi.

L’Apple Watch diventa più grande

Il nuovo Watch si chiama Apple Watch Series 7 ed è il primo vero update di design da quando Apple ha creato l’orologio. Il display (a tecnologia retina), restano le cornici ma con una diagonale più ampia del 20% e protezione di cassa e quadrante che riesce a preservare l’orologio anche dopo le cadute.

Migliorano batteria (che garantisce fino a 18 ore di utilizzo e carica del 30%) e ricarica rapida. Nessun nuovo sensore, oltre ai già noti ECG e livelli di ossigeno nel sangue. Il vero passo si avanti, a questo punto, si avrà nel 2022. I prezzi partono da 399 dollari.

