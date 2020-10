Apple alza il velo sul nuovo iPhone 12. Come sarà e quanto costerà

Si terrà domani, martedì 13 ottobre 2020, il consueto evento di Apple in cui verranno svelati i nuovi modelli di iPhone. Il grande atteso di quest’anno è l’iPhone 12 ma il Ceo di Cupertino Tim Cook potrebbe annunciare qualche altra novità.

Come svelano numerose anticipazioni, Apple sarà pronta a presentare fino a 4 versioni del nuovo iPhone 12, con il modello 12 mini, Pro e Pro Max, tutti dotati di supporto 5G.

iPhone 12: come cambia il design

Il nuovo melafonino della Apple dovrebbe avere bordi a spigolo vivo, con un telaio in acciaio inossidabile, mentre sui modelli più economici sarà in alluminio, fronte e retro in vetro.

Apple dovrebbe utilizzare un nuovo vetro temprato “Ceramic Shield”, più resistente a graffi e danni causati dalle cadute.

I modelli Pro saranno probabilmente disponibili nei colori argento, oro e grafite ma dovrebbe esserci anche una tonalità di blu. In molti danno per certa la presentazione anche delle cuffie over ear Apple AirPods Studio e forse un nuovo HomePod dalle dimensioni più piccole.

Prezzi e vendita

Sul social network cinese Weibo, l’utente Kang ha pubblicato dati e anticipazioni sui nuovi prodotti di casa Cupertino.

In particolare, l’iPhone 12 da 6,1 pollici potrebbe avere un prezzo di partenza di 799 dollari e sarà disponibile in preordine il 16 o 17 ottobre, con data di uscita il 23 o 24 ottobre.

L‘iPhone 12 mini avrà un display da 5,4 pollici e un prezzo di partenza di 699 dollari, disponibile in preordine il 6 o 7 novembre, con data di uscita il 13 o 14 novembre.

L‘iPhone 12 Pro dovrebbe avere un prezzo di partenza di 999 dollari con i preordini che dovrebbero iniziare il 16 o il 17 ottobre, con data di uscita il 23 o il 24 ottobre. Infine l’iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici invece avrà un prezzo di partenza di 1.099 con i preordini che inizieranno il 13 o 14 novembre, con data di uscita il 20 o 21 novembre.