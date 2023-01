Anima, raccolta netta positiva per 1,6 miliardi nel 2022

La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima, il principale asset manager indipendente in Italia, nel mese di dicembre 2022 è stata positiva per 253 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,6 miliardi di euro (che raggiunge i 2,4 miliardi di euro comprendendo anche le deleghe di Ramo I). A fine dicembre le masse gestite complessivamente dal Gruppo Anima si attestano a oltre 177 miliardi di euro. Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, ha detto:

“La raccolta netta positiva del Gruppo Anima nel 2022 che, fra gestito e deleghe assicurative di ramo I, si è attestata a circa 2,4 miliardi di euro, rappresenta un risultato particolarmente importante considerando la volatilità dei mercati nell’anno e i rendimenti negativi registrati su tutte le principali asset class. I gruppi bancari italiani (che per circa il 17% degli sportelli nel paese sono nostri partner strategici), continuano a registrare un aumento della liquidità giacente su conti correnti e depositi; una stabilizzazione delle condizioni di mercato riteniamo porterà tale liquidità a essere reindirizzata verso soluzioni in grado di meglio proteggere il risparmio dall’erosione dell’inflazione che rimane a livelli elevati”.

Il titolo

Positiva la reazione del titolo: in mattinata le quotazioni hanno messo a segno un rialzo superiore all’1%, per poi chiudere la seduta di oggi in rialzo dell’1,19%, a quota 3,93 euro. Da inizio anno le azioni hanno segnato un aumento del 4% circa, mentre in saldo a un anno resta negativo con una perdita accumulata del 13% circa.

A proposito delle azioni, lo scorso 27 dicembre, il gruppo, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2022 e il cui avvio è stato comunicato il 7 novembre 2022, ha reso noto di aver acquistato, dal 19 al 23 dicembre 2022, complessivamente 326.180 azioni ordinarie al prezzo medio di 3,566 euro, per un controvalore pari a 1.163.257,51 euro. A seguito degli acquisti comunicati il 27 dicembre e considerate le azioni ordinarie già in portafoglio, Anima Holding detiene 19.475.441 azioni proprie pari a circa il 5,62% del capitale sociale.

Chi è Anima

Il Gruppo Anima è un operatore indipendente in Italia operante nell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 177 miliardi di euro (a fine dicembre 2022). La società offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private e promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali.