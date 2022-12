La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di ramo I) del Gruppo Anima nel mese di novembre 2022 è stata positiva per 238 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,3 miliardi di euro. Lo rende noto la stessa società guidata da Alessandro Melzi d’Eril, secondo cui a fine novembre le masse gestite complessivamente dal Gruppo si attestano a oltre 183 miliardi di euro. Melzi d’Eril ha dichiarato:

“Il dato positivo anche per il mese di novembre testimonia come, nonostante un contesto macroeconomico ancora molto incerto, il Gruppo Anima riesca a proporre soluzioni di risparmio gestito in grado di soddisfare una domanda ancora contenuta rispetto alla massa di liquidità giacente sui conti correnti, erosa in misura significativa dall’attuale tasso di inflazione. Il nostro modello distributivo continua a dimostrare la sua resilienza grazie alla continua innovazione di prodotto, qualità della gestione attiva, e diversificazione dei canali distributivi”.

Chi è Anima

Il Gruppo Anima è un operatore indipendente in Italia operante nell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 175 miliardi di euro (a fine settembre 2022). La società offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private e promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali.