Analisi Oro: Russia, Ucraina, Analisi Tecnica – Punti di discussione

I prezzi dell’oro hanno subito una forte volatilità nelle ultime 24 ore quando il presidente russo Vladimir Putin ha attaccato l’Ucraina. Il metallo giallo ha toccato i $1974 mentre i prezzi hanno aperto a $1908, chiudendo a $1904. La vera gamma di movimento dell’oro giovedì è stata di 96,15 punti.

Cosa ha impedito all’oro di rimanere attaccato a quella che avrebbe potuto essere la chiusura più alta dall’agosto 2020? Il sentiment di mercato ha invertito la rotta alla chiusura della sessione di negoziazione di giovedì. Sembra che le sanzioni occidentali imposte alla Russia probabilmente non siano così severe come previsto, per ora. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso di mira alcune delle più grandi banche russe, oltre ad annunciare alcune restrizioni all’esportazione verso la Russia.

In particolare, la Russia non è stata ancora tagliata fuori da SWIFT. Un tale risultato espellerebbe la nazione da gran parte del sistema finanziario globale.

Ciò rischia di tagliare fuori l’Europa dai beni di cui ha tanto bisogno che importa dalla Russia, come energia e grano. I funzionari dell’Unione Europea possono fare affidamento su questo come ultima risorsa. L’amministrazione Biden sta inoltre trattenendo le sanzioni russe che potrebbero prendere di mira metalli come l’alluminio.

Con lo scenario peggiore evitato, il raffreddamento del sentiment di mercato ha contribuito a far scendere l’oro dai massimi. Notevoli recuperi sono stati osservati anche nelle borse valori di tutto il mondo. Tuttavia, la situazione rimane altamente instabile e incerta. Il ministro degli Affari esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha riferito che i razzi russi sono stati lanciati contro Kiev durante la sessione commerciale Asia-Pacifico di venerdì.

Un ulteriore avanzamento dalla Russia verso la capitale ucraina, o per lo meno rapporti di tali azioni, riporterebbe probabilmente la volatilità sui mercati. Ciò precede anche l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, previsto per oggi. Il PCE core deflator è previsto al 5,2% a/a, un massimo di quasi 40 anni. Se le scommesse sull’aumento del tasso della Fed tornano in gioco, ciò potrebbe raffreddare l’azione al rialzo del prezzo dell’oro.

Oro, cosa dice l’analisi tecnica

Dopo aver toccato brevemente i picchi di settembre 2020 ($1973.860), le quotazioni dell’oro si trovano intorno alla zona di resistenza critica in area 1.880-1.916 dollari. Una chiusura di conferma al di sopra di quest’ultimo prezzo potrebbe aprire le porte a un balzo verso quota 1.949-1.965 dollari. Per un supporto immediato, tenere d’occhio le medie mobili semplici (SMA) a 20 e 50 giorni.