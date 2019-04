Etf, Amundi strappa una manager a Lyxor

Amundi annuncia la nomina di Ilaria Pisani (nella foto) a head of asset management clients della business unit ETF, Indexing & Smart Beta per l’Italia. Ilaria riporterà a Vincenzo Sagone, head of ETF, Indexing & Smart Beta business unit di Amundi in Italia. Prima di entrare in Amundi, Pisani ha ricoperto il ruolo di head of institutional sales per la divisione italiana di Lyxor ETF (gruppo Société Générale) dal 2014, dove si è occupata dello sviluppo del business ETF nel mercato istituzionale italiano. Dal 2010 al 2014 Ilaria ha maturato un’ampia conoscenza del mondo degli investitori istituzionali italiani nel gruppo Crédit Agricole Cheuvreux, con ruoli che hanno spaziato dalla vendita e sales trading su azioni all’attività di market making&execution su ETF.

La sua carriera nel settore finanziario è iniziata nel 2008 presso il desk di prodotti quotati di Société Générale. È laureata in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi dove ha conseguito anche un Master of Science in International Management.