Amundi ha annunciato la nomina di Francesca Ciceri a head of institutional clients coverage, effettiva dalla data odierna. In precedenza, Ciceri era responsabile del canale istituzionale di Amundi in Italia. Dal 2011 al luglio 2017 è stata head of institutional and wholesale distribution per l’Italia in Pioneer Investments, con la responsabilità dei mercati italiano, greco, cipriota e maltese. In precedenza. a partire dal 2004, nella medesima società e per gli stessi mercati aveva ricoperto il ruolo di head of wholesale and third party channels. Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, dal 2000 al 2004 è stata sales manager presso BNP Paribas AM, dopo aver lavorato per la divisione private banking di Merrill Lynch International Bank a Londra.

A proposito di Amundi

Primo asset manager europeo e fra i primi 10 operatori a livello mondiale, Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti – privati, istituzionali e corporate – una gamma completa di soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali. La rete di consulenza è composta da 5.400 professionisti in 35 paesi. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi asset per oltre 1.900 miliardi di euro.