Operazione rebranding per Amissima Vita in Athora Italia spa, dopo l’acquisizione della società da parte di Athora Holding Ltd, avvenuta il 1° agosto 2022.

In quella data si è perfezionato il passaggio delle quote azionarie di Amissima Vita spa, che prima apparteneva a fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Global Management, Inc. attraverso Primavera Intermediate Holding S.à.r.l. Le ha acquistate Athora Italy Holding DAC, società del Gruppo Athora.

Con il closing, Amissima Vita entra a far parte di Athora, un gruppo assicurativo e riassicurativo con oltre 100 miliardi di euro di asset in gestione, focalizzato esclusivamente sui mercati del risparmio vita e previdenziale europei per offrire ai clienti una performance stabile e di lungo periodo. L’acquisizione di Amissima Vita rappresenta un passo importante nello sviluppo di Athora che approda sul mercato italiano, il terzo più grande in Europa, con un ambizioso piano per la crescita di Amissima Vita, grazie alle superiori competenze assicurative, riassicurative e a una solida base patrimoniale con 4,7 miliardi di committed capital. Successivamente al closing, l’Assemblea di Amissima Vita ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Eric Viet, membro del Comitato esecutivo del Gruppo Athora e regional ceo e guidato dal vicepresidente esecutivo Andrea Moneta e dall’amministratore delegato Jozef Bala che mantiene anche l’attuale carica di direttore generale della compagnia.

Amissima Vita diventa Athora Italia

Il cambio di ragione sociale e del marchio, si legge in una nota, rappresenta l’inizio di un nuovo e stimolante capitolo nella storia della compagnia che da oltre 50 anni ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni di investimento, risparmio e protezione dei clienti e dei partner distributivi con cui collabora. Athora Italia si pone l’obiettivo di crescere nel mercato vita italiano e in particolare nella bancassicurazione, da sempre il suo principale canale distributivo.

La strategia sarà supportata dall’impegno dell’azionista Athora, gruppo leader in Europa nei servizi di risparmio e previdenziali con 96 miliardi di euro di asset gestiti e un importante track-record di crescita realizzato negli ultimi 5 anni, accompagnato da un costante rafforzamento della propria solidità patrimoniale con oltre 6 miliardi di capitale azionario totale raccolto e rating pari A- (Fitch). Jozef Bala, amministratore delegato e direttore generale di Athora Italia, afferma:

“Oggi è un giorno molto importante per noi. Con il rebranding in Athora Italia rafforziamo la nostra ambizione di crescere nel mercato vita italiano e in particolare nella bancassicurazione. Esser parte del gruppo Athora rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni per far fronte alle esigenze più importanti del futuro dei nostri clienti e dei nostri partner distributivi: proteggere il proprio capitale dai rischi, garantendo un rendimento adeguato, investendo nell’avvenire delle persone più care, ed assicurando la tranquillità di una pensione serena. Ci attende un futuro pieno di opportunità e sono convinto che siamo nella giusta posizione per coglierle al meglio”.

Chi è Amissima Vita

Amissima Vita è una compagnia nata oltre 50 anni fa, nel 1971, quando fu fondata Norditalia Vita spa, e un’esperienza di oltre 30 anni nella bancassicurazione. L’attuale compagnia nasce nel 2015 quando i fondi di Apollo rilevarono Carige Vita Nuova, successivamente ridenominata Amissima Vita spa. Quest’ultima offre un’ampia gamma di soluzioni assicurative per soddisfare, in modo completo e innovativo, i bisogni personali di investimento, risparmio e protezione dei clienti, attraverso un network di partner distributivi composto da circa 2.200 sportelli bancari, 3.300 consulenti finanziari e private banker, 170 agenzie e partnership con primari private insurance broker.

Chi è Athora

Athora è un primario gruppo in Europa nei servizi di risparmio e previdenziali. Si concentra sull’ampio e interessante mercato dei prodotti vita tradizionali e pensionistici, con l’ambizione di essere leader di prodotti di risparmio garantiti e previdenziali in Europa. Serve clienti individuali e corporate, che richiedono prodotti in grado di offrire sicurezza nei rendimenti, e fornisce soluzioni innovative di M&A e di riassicurazione ad altri assicuratori che cercano di migliorare la loro posizione di capitale o di implementare riposizionamenti di business strategici.

Le principali entità del Gruppo Athora sono: Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Paesi Bassi), Athora Belgium N.V./S.A. (Bruxelles, Belgio), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Germania), Amissima Vita spa (Genova, Italia) e Athora Life Re Ltd. (Hamilton, Bermuda). Il perfezionamento delle acquisizioni dei portafogli vita da NN Belgium e AXA Germany è atteso 3 rispettivamente nel 2022 e nel 2023, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari applicabili. Includendo le operazioni di trasferimento di portafoglio da AXA Germany e NN Belgium, il Gruppo Athora impiegherà circa 2.000 dipendenti e avrà più di 3 milioni di clienti con asset gestiti per oltre 100 miliardi di euro (numeri pro forma sui risultati a fine 2021 inclusi i trasferimenti di portafoglio di cui sopra, soggetti alle autorizzazioni regolamentari applicabili).