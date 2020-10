Amazon Prime: si parte domani, cosa è l’evento che infiamma il web

Conto alla rovescia per la sesta edizione dell’Amazon Prime Day, l’evento annuale di offerte esclusive per i clienti prime del sito di e-commerce più famoso al mondo, che si terrà da domani e dopodomani.

Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Anche i clienti Amazon Prime in USA, UK, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Singapore, Olanda, Messico, Lussemburgo, Giappone, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia e, per la prima volta quest’anno, Turchia e Brasile, avranno accesso al Prime Day.

Amazon Prime Day, che cosa è

L’Amazon Prime Day è una giornata di sconti esclusivi dedicata ai clienti Prime che solitamente si tiene intorno a metà luglio ma quest’anno a causa del COVID-19 è stato rimandato. Può essere un’occasione per iniziare a fare i regali di Natale e che potrà essere replicata con il prossimo Black Friday nel mese di novembre.

Come abbiamo detto, a differenza però del Black Friday, l’Amazon Prime Day è riservato esclusivamente ai clienti Prime, il servizio di consegna veloce di Amazon. In Italia l’abbonamento ad Amazon Prime costa 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese: dà accesso al servizio di consegna veloce per tutti i prodotti con il simbolo azzurro di Prime e alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Quando ci si iscrive si ha diritto a un periodo di prova di 30 giorni al termine del quale si può decidere se pagare e andare avanti a usare Prime o interrompere l’abbonamento. Durante il periodo di prova, gli sconti del Prime Day sono validi.

Lo scorso anno Amazon ha toccato un fatturato superiore ai 175 milioni di articoli nel Prime Day con oltre 15 milioni di transazioni (+20% rispetto il 2018), superando le vendite degli scorsi Black Friday e Cyber Monday insieme.

Tempi più lunghi per la consegna

Tra le novità del Prime Day di quest’anno, l’allungamento fino al 31 gennaio e non fino a 30 giorni dopo come al solito, per il reso. Per chi vuole anticipare gli acquisti per il Natale, si può farlo senza rischi: si potrà sempre restituire dopo le feste.

Più della metà degli articoli disponibili su Amazon a livello globale provengono dai partner di vendita e, di questi, la maggior parte è venduta dalle piccole e medie imprese.

Come capire se si tratta di veri sconti

Come capire se si tratta di sconti reali? O se facendo una ricerca online si può trovare di meglio? Una mano arriva da Camelcamelcamel, un sito che mostra l’andamento dei prezzi di tutti i prodotti di Amazon (basta inserire il link) o Keepa.