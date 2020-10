Amazon Prime Day 2020: in programma il 13 e 14 ottobre

Si terrà il 13 e il 14 ottobre prossimo l’Amazon Prime Day 2020, l’evento annuale di offerte esclusive per i clienti Prime del sito di e-commerce più famoso al mondo, con tutta una serie di sconti su prodotti di piccole imprese e grandi marchi.

Amazon Prime Day: di cosa si tratta

L’Amazon Prime Day è una giornata di sconti esclusivi dedicata ai clienti Prime che solitamente si tiene intorno a metà luglio ma quest’anno a causa del COVID-19 è stato rimandato. Può essere un’occasione per iniziare a fare i regali di Natale e che potrà essere replicata con il prossimo Black Friday nel mese di novembre.

A differenza però del Black Friday, il Venerdì nero dello shopping, l’Amazon Prime Day è riservato esclusivamente ai clienti Prime.

Chi sono i clienti Amazon Prime e come diventarlo

Chi si iscrive al servizio Prime, beneficia della spedizione veloce e gratuita sugli acquisti che vengono consegnati anche il giorno stesso. Accedendo a Prime inoltre si potranno guardare in streaming migliaia di film e serie TV; oltre a 1 milioni di brani con Amazon Music e si potrà visionare una selezione di eBook aggiornata regolarmente con Prime Reading. Ci si può iscrivere, o iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, alla pagina www.amazon.it/prime.

Durante l’Amazon Prime Day 2020, i clienti Amazon Prime avranno l’opportunità di acquistare offerte esclusive e i principali prodotti della stagione natalizia nelle categorie giochi, TV, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina, dispositivi Amazon.

Tutte le offerte Prime Day hanno un simbolo blu e per non lasciarsi sfuggire le offerte basta cliccare ”Segui questa offerta” sull’app di Amazon. Inoltre, in occasione di Prime Day il sito lancia una grande offerta: a partire da oggi, e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spendono almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day.