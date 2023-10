Su Amazon entro dicembre 2024 in diverse regioni d’Italia sarà possibile selezionare l’opzione di consegna entro un’ora tramite volo per migliaia di articoli.

Durante l’evento “Delivering the Future” tenutosi a Seattle, Amazon ha presentato il drone Mk30, un veicolo aereo a decollo verticale che sarà fondamentale per estendere il servizio Prime Air al di fuori del continente nordamericano. Questo servizio innovativo fa uso dei droni Mk27, sviluppati internamente da Amazon, per recapitare pacchetti con un peso massimo di 2,3 chilogrammi ai clienti negli Stati Uniti che necessitano di consegne immediate.

Lanciato alla fine dell’anno precedente in alcune zone della California e del Texas, rappresenta il progetto più ambizioso mai concepito dal sito e-commerce: rivoluzionare il processo di consegna delle merci, accelerando tutto il sistema e riducendo il traffico su strada.

Perchè Amazon ha scelto l’Italia

Sui motivi del perchè arriverà anche in Italia, lo ha spiegato David Carbon, vicepresidente di Prime Air, il servizio che gestisce la consegna con i droni:

In Italia abbiamo trovato un ambiente eccellente per sviluppare il nostro progetto perché grazie alla presenza di aziende all’avanguardia nell’aerospaziale si trovano persone che hanno la mentalità e le competenze giuste per aiutarci a raggiungere con successo questo traguardo. Inoltre, le autorità competenti si sono dimostrate molto aperte e disponibili a questi nuovi sviluppi, accogliendo con entusiasmo i nostri sforzi.

Oltre all’Italia, opererà anche nel Regno Unito, i due paesi scelti da Amazon come piattaforma di lancio per estendere il proprio servizio al di là dell’oceano.

Amazon prevede di coprire sia complessi residenziali che case singole con giardino, con particolare attenzione ai sobborghi delle grandi città, utilizzando due modalità di consegna: la consegna diretta, in cui il pacco viene rilasciato dal drone da un’altezza di quattro metri, o la creazione di piccoli punti di raccolta.

Le caratteristiche del drone per consegnare i farmaci

Il drone è in grado di rimanere in volo e, in situazioni estreme, di atterrare in sicurezza anche in caso di guasti.

Ma come faranno a riconoscere le case ed effettuare le consegne? Grazie alla sofisticata tecnologia nota come “sense-and-avoid”, che consente di rilevare e evitare ostacoli, garantendo la sicurezza di persone, animali ed edifici. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, questo velivolo è stato progettato per gestire situazioni impreviste e prendere decisioni in modo autonomo. Ad esempio, in caso di emergenza, il drone è in grado di valutare se tornare al punto di partenza o eseguire un atterraggio forzato in un’area sicura, dimostrando un elevato livello di sicurezza e affidabilità.

Le difficoltà di Amazon Prime Air

Nonostante le difficoltà incontrate fino a oggi da Prime Air, l’azienda ha confermato di voler raggiungere 500 milioni di consegne con la flotta entro la fine del decennio. Un traguardo certo non facile il cui esito dipenderà anche da quello che succederà nel nostro paese.

Amazon sperava di arrivare a quota 10mila consegne con i droni nel 2023 ma, secondo le informazioni raccolte dalla CNBC, si sarebbe raggiunta a stento quota 100.

Consegna effettuata solo per i pacchi piccoli

La consegna tramite droni di Amazon segnerà un importante passo avanti per un settore che da tempo aspetta di decollare, ma che finora è stato frenato dalla mancanza di normative chiare. Questa accelerazione, inoltre, potrebbe aprire la strada all’utilizzo dei droni taxi, progetto di cui era parlato molto nei mesi scorsi in quanto dovrebbero arrivare già a partire dalle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Tuttavia, rimangono alcune incognite sulla sostenibilità dell’iniziativa di Amazon Prime Air. L’idea delle consegne con droni è certamente affascinante, ma presenta chiare limitazioni. Attualmente, i pacchetti devono essere di piccole dimensioni e pesare meno di 2,26 chilogrammi. Inoltre, ogni consegna è individuale, richiedendo un volo separato per ciascun cliente.

Data la grande quantità di consegne quotidiane effettuate dal gigante dell’e-commerce, questo livello di produttività sembra al momento difficile da sostenere. Tuttavia, si tratta ancora delle fasi iniziali e molte cose potrebbero cambiare nei prossimi anni, molto prima di quanto possiamo immaginare.