IA, anche Amazon adesso investe nell’intelligenza artificiale

Amazon, il gigante dell’e-commerce con sede negli Stati Uniti, ha recentemente annunciato una partnership di notevole importanza con Anthropic, una startup statunitense specializzata nell’intelligenza artificiale (AI). Questa collaborazione strategica mira a unire le rispettive competenze e tecnologie nel campo dell’AI generativa, con l’obiettivo primario di accelerare lo sviluppo dei futuri modelli di base di Anthropic e garantire un’ampia accessibilità a questi modelli per i clienti di Amazon Web Services (AWS). Amazon ha annunciato un significativo investimento in Anthropic, con un impegno finanziario fino a 4 miliardi di dollari e l’acquisizione di una partecipazione minoritaria nell’azienda.

Sebbene non sia stata resa nota la percentuale esatta di partecipazione di Amazon nella startup di Jeff Bezos, i CEO delle rispettive divisioni cloud di Amazon e Anthropic hanno condiviso dettagli sull’investimento iniziale di 1,25 miliardi di dollari. Inoltre, è stato stabilito che entrambe le parti avranno la facoltà di attivare i rimanenti 2,75 miliardi di dollari di finanziamenti forniti da Amazon.

L’acquisizione della startup rappresenta per il colosso dell’e-commerce una risposta importante alle sfide lanciate sul mercato negli ultimi mesi da Microsoft e Alphabet, oltre a quelle dei rivali più piccoli che nel corso dell’anno hanno commercializzato o sviluppato tecnologie di intelligenza artificiale.

Accordo Amazon-Alphabet: cosa cambia per il servizio di e-commerce

Nel contesto di questa partnership estesa, Anthropic farà uso dei processori specializzati di AWS, Trainium e Inferentia, per la costruzione, l’addestramento e la distribuzione dei suoi prossimi modelli di base. Questa scelta consente ad Anthropic di beneficiare delle vantaggiose caratteristiche di AWS, tra cui il prezzo competitivo, le elevate prestazioni, la scalabilità e la sicurezza. Inoltre, AWS diventerà il principale fornitore di servizi cloud per Anthropic, supportando carichi di lavoro di fondamentale importanza come la ricerca sulla sicurezza e lo sviluppo dei modelli fondamentali del futuro.

Andy Jassy, CEO di Amazon, in una nota pubblicata sul sito di Amazon ha commentato:

Nutriamo grande rispetto per il team di Anthropic e per i loro modelli di base. Crediamo che questa partnership possa contribuire a migliorare l’esperienza di molti clienti, sia a breve che a lungo termine. Siamo entusiasti di presentare Amazon Bedrock, il nuovo servizio di AWS che consente alle aziende di sfruttare vari modelli di base per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Inoltre, AWS Trainium, il chip di formazione AI di AWS, è destinato a ottenere ulteriori benefici da questa collaborazione con Anthropic, offrendo ai nostri clienti ancora più valore in queste due aree fondamentali.

L’accordo di Amazon con Anthropic mira a dimostrare che esistono chip alternativi che possono essere utilizzati per applicazioni AI. Ad esempio a quelli di Nvidia, l’azienda che ha registrato i maggiori guadagni dal boom dell’intelligenza artificiale generativa.

La crescita del mercato dell’intelligenza artificiale

L’acquisizione della startup rappresenta una mossa di grande rilevanza per il colosso dell’e-commerce, poiché costituisce una risposta significativa alle sfide lanciate sul mercato da Microsoft e Alphabet negli ultimi mesi, nonché da altri concorrenti più piccoli che hanno introdotto o sviluppato tecnologie di intelligenza artificiale nel corso dell’anno. Queste operazioni evidenziano quanto sia stretto il legame in crescita tra le aziende del settore cloud e le startup specializzate in intelligenza artificiale.

Per esempio, dal 2019, Microsoft ha investito miliardi di dollari nella sua partnership con OpenAI, offrendo ai suoi clienti un accesso privilegiato a ChatGPT e altre tecnologie AI avanzate. I solidi legami con una delle principali aziende informatiche globali hanno offerto a OpenAI l’opportunità di accedere ai servizi cloud essenziali per sviluppare i propri sistemi di intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, Microsoft ha potuto sfruttare rapidamente le nuove tecnologie integrate nei propri prodotti principali, come Bing e le suite per la produttività di Office. Questa collaborazione ha dimostrato di essere altamente sinergica, consentendo ad entrambe le parti di trarre vantaggio dalle rispettive competenze e risorse, accelerando l’innovazione e portando benefici ai loro utenti e clienti. Alphabet, d’altra parte, ha destinato 450 milioni di dollari alla raccolta fondi di Anthropic nel mese di maggio, e sembra che continuerà a mantenere una relazione con questa società anche dopo l’acquisizione da parte di Amazon.

Anche aziende come Alibaba e Apple hanno iniziato ad interessarsi al settore: l’azienda cinese ha lanciato due nuovi modelli in grado di comprendere le immagini e di effettuare conversazioni più complesse, quella di Cupertino secondo i rumors starebbe lavorando ad un modello di IA tutto suo.