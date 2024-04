Alphabet annuncia primo dividendo della sua storia e brilla in Borsa. Bene anche Microsoft

In rialzo i futures dell’S&P 500 grazie ai titoli delle big tech Alphabet e Microsoft, che hanno registrato un aumento grazie ai forti guadagni delle due società.

La forza di questi titoli a grande capitalizzazione potrebbe dare una spinta alle medie principali dopo una giornata di perdite a Wall Street. Il Dow, l’indice delle blue-chip, è sceso di 375 punti giovedì, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno perso rispettivamente lo 0,5% e lo 0,6%.

Ma vediamo nel dettaglio come si sono comportate le due società.

Aplhabet annuncia dividendo per la prima volta

Nella notte le azioni di Alphabet hanno registrato un balzo dell’11% nelle contrattazioni after-hours, a seguito di un risultato del primo trimestre migliore delle attese. La società ha inoltre autorizzato il suo primo dividendo in assoluto e un riacquisto di 70 miliardi di dollari.

La società madre di Google sta restituendo capitale mentre spende miliardi di dollari in centri dati per recuperare il ritardo rispetto ai rivali nell’intelligenza artificiale generativa. Il dividendo sarà di 20 centesimi per azione.

Solo tre mesi fa, la rivale Meta ha annunciato il suo primo dividendo in assoluto, una mossa che il giorno successivo ha fatto salire il valore di borsa della società di social media di 196 miliardi di dollari. Amazon rimane l’unica a non offrire dividendi tra le aziende Big Tech.

Guardando alla trimestrale, Alphabet ha battuto le aspettative in termini di vendite, profitti e pubblicità, tutti parametri che vengono tenuti sotto stretta osservazione. Così la società madre di Google ha ottenuto un utile netto di 80,5 miliardi di dollari (circa 75 miliardi di euro), superiore alle aspettative degli analisti, che avevano fatto una stima di circa 79 miliardi di dollari.

Microsoft batte le stime di Wall Street

Microsoft ha visto le azioni salire del 4% dopo che il produttore di software ha pubblicato risultati del terzo trimestre fiscale che hanno superato le aspettative di Wall Street. Così il fatturato di Microsoft è salito del 17% a 61,9 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a marzo, superando le stime di consenso di 60,80 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. L’utile per azione di 2,94 dollari ha superato l’obiettivo di 2,82 dollari fissato da Wall Street.

Il rialzo delle azioni Microsoft dopo la campanella ha fatto salire il valore di borsa dell’azienda di 128 miliardi di dollari, grazie alla crescita dei profitti e dei ricavi che ha messo in ombra le spese in conto capitale più alte del previsto. Al contrario, la capitalizzazione di mercato di Meta, società madre di Facebook e Instagram, è scesa di 200 miliardi di dollari mercoledì dopo aver avvertito dell’aumento delle spese per l’intelligenza artificiale e aver emesso una previsione di ricavi inferiore alle attese.

“I guadagni di Microsoft basati sull’IA dimostrano che il raddoppio dell’innovazione sta dando i suoi frutti”, ha dichiarato Jeremy Goldman, senior director of briefing di Emarketer, sottolineando le prime mosse dell’azienda nel campo dell’IA generativa, come il grande investimento nel produttore di ChatGPT OpenAI.