AllianzGI, ecco come il gestore diventa un docente

La formazione sempre più importante per i consulenti finanziari. Durante il meeting EFPA svoltosi a Torino la scorsa settimana, una società come Allianz Global Investors ha partecipato al convegno principale insieme alle reti di consulenti. Una scelta curiosa, ma che ha basi solide: “Riteniamo che la formazione sia un tema imprescindibile“, sostiene Lavinia Fattore, responsabile marketing e comunicazione della società. “Noi siamo il primo asset manager che ha costruito e gestito un corso per la certificazione del primo livello EIP della certificazione EFPA. Abbiamo docenti che sono portfolio manager e questo ci permette di avere un approccio accademico dove combiniamo la parte più nozionistica a quella più concreta. In questo modo riusciamo ad entrare più in profondità“.