Allianz lancia Virtual Advisor, “collega” sempre a disposizione degli agenti

Accedere dal proprio smartphone, in modo semplice e senza necessità di fare formazione, ai dati di gestione quotidiana come gli andamenti degli incassi, le performance di un particolare prodotto e il profilo di un cliente. Questo quanto potranno fare gli agenti Allianz usando il Virtual Advisor.

Allianz, la Compagnia assicurativa guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, ha reso noto di aver sviluppato per la propria rete Allianz Matrix, un innovativo ecosistema digitale con il nuovo Virtual Advisor che verrà rilasciato progressivamente dal 1 luglio alla rete, secondo un programma condiviso con le rappresentanze degli Agenti Allianz (AAA, GAMA e MAGAP).

Il Virtual Advisor Allianz è in grado di elaborare le informazioni e fornire le risposte a tutte le domande poste dagli utenti tramite un linguaggio naturale, consentendo così agli Agenti Allianz di operare in mobilità, monitorare la propria attività ed essere sempre informati su tutte le novità e le iniziative sviluppate dalla Compagnia per la propria rete commerciale e per la clientela.

Il team guidato dal Chief Operating Officer Agostino Ferrara ha selezionato per il Virtual Advisor la tecnologia di iGenius, l’AI company italiana fondata nel 2016 da Uljan Sharka.

Il nuovo Virtual Advisor è un collega in più per la nostra rete di Agenti professionisti, un collaboratore sempre a disposizione in qualunque luogo e momento, un advisor virtuale in grado di elaborare in tempi rapidissimi una mole di dati importante per dare ai nostri Agenti un supporto efficace nel lavoro di tutti i giorni, sfruttando lo straordinario potenziale della conversational Artificial Intelligence”.

Così Agostino Ferrara, Chief Operating Officer di Allianz S.p.A.