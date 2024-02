Allianz Bank: successi, strategie e visioni per il futuro

A due anni dall’ultima Convention “We Are More”, Allianz Bank Financial Advisors ha riunito i suoi consulenti finanziari e agenti provenienti da tutta Italia per celebrare i successi del 2023 e delineare le strategie future. L’evento, intitolato “Eccezionali. Consapevoli del nostro Futuro”, ha rappresentato un momento cruciale per condividere il posizionamento strategico e riaffermare l’impegno verso una crescita sostenibile nel tempo. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo con una nota ufficiale.

Il 2023 di Allianz Bank

Durante la convention, sono stati evidenziati i successi registrati nel 2023 nonostante le sfide del mercato finanziario. Allianz Bank ha segnato una raccolta di flussi netti totali superiori a 5,6 miliardi di euro, confermando la sua posizione di leadership nel settore. Fondamentali sono state anche le iniziative tattiche a sostegno della rete e della clientela, come l’azzeramento del canone di conto corrente e le campagne di remunerazione sulla nuova liquidità e sui crediti.

Strategie e sviluppo sostenibile

L’Amministratore Delegato, Paola Pietrafesa, ha delineato la traiettoria per una crescita sostenibile nel tempo, puntando sull’acquisizione di nuova clientela e ribadendo la centralità del cliente finale nel modello di business. Inoltre, è stata confermata la focalizzazione del Gruppo Allianz sulla strategia di sviluppo in Italia e il potenziamento delle piattaforme digitali e tecnologiche, con particolare attenzione all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per migliorare il data quality e ottimizzare i processi operativi.

Tra tecnologia e competenze

L’AD Pietrafesa ha sottolineato l’importanza degli investimenti sulla tecnologia e della formazione continua delle risorse umane. Attraverso programmi di Talent Management dedicati alle giovani generazioni, Allianz Bank si impegna a sviluppare competenze e favorire la crescita professionale del proprio personale.

Obiettivo consulenza olistica

In un contesto sempre più complesso e incerto, Paola Piertrafesa ha sottolineato l’importanza della consulenza olistica per fornire soluzioni complete alle esigenze delle famiglie italiane. Questo approccio integrato è supportato da Casa Allianz, il modello di collaborazione tra consulenti finanziari e agenti, e dalle partnership strategiche con altre realtà del Gruppo, come Allianz Trade e Allianz Partners.

Insomma, l’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione e progettazione per Allianz Bank, che conferma il proprio impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore finanziario. Con una visione chiara per il futuro e un forte focus sulla tecnologia, la formazione e la consulenza personalizzata, il gruppo si prepara ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il mercato presenta.