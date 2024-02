Allianz Bank si piazza sul podio delle reti di consulenza finanziaria, al 2° posto in Italia, con i suoi 5,6 miliardi di raccolta netta fatti registrare nel 2023. Ai numeri positivi, si aggiunge l’ingresso di 136 nuovi consulenti in tutta Italia, professionisti che vanno a rafforzare un network già solido e ben radicato sul territorio. Vediamo tutto nell’analisi dettagliata sul tema.

In particolare, Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia, continua il suo percorso di crescita e sviluppo, guidata dall’AD Paola Pietrafesa. Nel corso del 2023, la banca ha registrato importanti risultati, con l’ingresso nella propria rete di 136 nuovi consulenti finanziari. Questo evidenzia il dinamismo e l’impegno costante nell’espandere la propria rete di consulenti, rivolgendo una particolare attenzione al ricambio generazionale e all’inclusione femminile.

I dati di raccolta Assoreti a fine dicembre 2023 riportano per la banca un totale di flussi netti pari a 5,6 miliardi di euro, di cui la voce risparmio gestito e vita è pari a circa 2,2 miliardi il che posiziona la banca al secondo posto in classifica nel suo mercato di riferimento. Un risultato finanziario più che gratificante.

Tra i 136 nuovi consulenti che hanno fatto il loro ingresso in Allianz Bank, ben 48 sono under 40, evidenziando l’adesione all’iniziativa “Allianz Bank Future Advisors”. Questa iniziativa mira a promuovere l’ingresso di giovani talenti nel settore finanziario, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo professionale. Inoltre, l’aumento della componente femminile con l’ingresso di 29 professioniste donne conferma l’impegno di Allianz Bank nel sostenere la diversità e l’equità di genere all’interno della propria rete di consulenti.

“Nel 2024 la banca porterà avanti le proprie iniziative prestando costante attenzione alla formazione della propria rete di consulenti finanziari, chiamata a lavorare in circostanze sempre più complesse e in costante cambiamento. In particolare, continueremo a dare ascolto alle esigenze della nostra clientela, attraverso un approccio improntato alla centralità delle relazioni e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali – ha commentato Mario Ruta, Vice Direttore Generale e Responsabile della Direzione Commerciale di Allianz Bank FA – Sul fronte del reclutamento, anche per il 2024 puntiamo a ottenere risultati analoghi a quelli raggiunti negli anni precedenti che hanno visto una forte crescita per la nostra rete. In questo senso, la sfida del ricambio generazionale nella rete vuole essere anche opportunità e stimolo per la selezione di candidati – professionisti di comprovata esperienza provenienti sia dal mondo del private banking, sia dalle reti di consulenza – puntando specialmente su professioniste donne e giovani.”+