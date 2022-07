Allfunds Blockchain, società di Allfunds specializzata nella tecnologia blockchain, ha lanciato FAST, una soluzione basata su tecnologia blockchain volta a velocizzare e rendere più efficiente il processo di trasferimento dei fondi, un’iniziativa già lanciata in Spagna e ora in arrivo in Italia.

Cos’è FAST

FAST rappresenta una novità assoluta per l’industria italiana dei fondi. Il progetto è stato modulato sulla base delle caratteristiche uniche del mercato italiano e delle esigenze specifiche degli investitori locali. L’iniziativa è partita da Allfunds Blockchain che ha organizzato un Business Lab che ha visto la partecipazione di 18 operatori di primo piano per il mercato italiano, tra asset manager, intermediari e distributori.

I partecipanti al Business Lab si sono confrontati sulle rispettive esperienze con gli investitori finali e su come FAST possa contribuire a risolvere le criticità che nella catena di valore dei trasferimenti dei fondi d’investimento. L’esigenza comune più importante emersa dal Business Lab e ampiamente condivisa dai clienti finali riguarda la riduzione in maniera significativa del tempo necessario a trasferire i fondi da un intermediario all’altro.

FAST, risultato di queste sessioni, offrirà un’infrastruttura comune a tutti i soggetti coinvolti basata sulla condivisione dei dati attraverso tecnologia blockchain che migliorerà notevolmente l’esperienza degli investitori finali. In particolare, i processi di portabilità dei fondi saranno resi più efficienti in termini di costi e tempi di esecuzione. Inoltre, renderà le transazioni più trasparenti, garantendone la tracciabilità in tempo reale e riducendo sostanzialmente gli errori operativi.

Tra i partecipanti che hanno offerto il loro contributo nel Business Lab rientrano: Allfunds, Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum, Bnl – Bnp Paribas, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Securities Services, BPER Banca, CheBanca! S.p.A., Fidelity International, Fideuram – ISPB, Franklin Templeton, M&G Investments, Morgan Stanley Investment Management, Pictet Asset Management, Schroders. Rubén Nieto, managing director di Allfunds Blockchain (nella foto sopra), ha dichiarato:

“La tecnologia blockchain è particolarmente rilevante come soluzione per i processi complessi di scambio di informazioni, in quanto genera chiari vantaggi per le parti coinvolte e gli investitori finali. Vedere i nomi più importanti dell’industria italiana dei fondi collaborare con Allfunds Blockchain è la prova dell’impegno del settore verso la trasformazione digitale e il miglioramento complessivo delle operazioni e dell’intera esperienza di investimento. Noi di Allfunds Blockchain siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa e di preparare il mercato all’evoluzione dei suoi servizi, che ci aspettiamo avvenga molto presto a livello globale”.

Chi è Allfunds Blockchain

Allfunds Blockchain è una società del gruppo Allfunds, e dispone di una tecnologia rivoluzionaria con funzionalità fino a oggi non disponibili sul mercato, che genera un ambiente unico di sicurezza, privacy e governance dei dati tra istituzioni finanziarie, che consente nuove funzionalità per programmare e automatizzare i processi attraverso smart contract.

Allfunds è una delle principali piattaforme WealthTech B2B nell’industria dei fondi; offre soluzioni completamente integrate sia per gli asset manager che per i distributori. Fondata nel 2000, ha costruito e continua a sviluppare un ecosistema che copre l’intera catena del valore della distribuzione dei fondi e il ciclo d’investimento. All’interno dell’industria dei fondi, Allfunds si conferma l’unico one-stop-shop pienamente integrato. A fine marzo 2022, Allfunds gestiva 1.400 miliardi di euro di asset.