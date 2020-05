Alitalia, quanto ci costi: lo Stato ha speso 12,6 miliardi in 45 anni

“Nella storia della compagnia una dotazione patrimoniale di tre miliardi Alitalia non l’ha mai vista. Il massimo di patrimonio netto (la somma algebrica tra capitale, riserve, eventuali utili accantonati e perdite non ripianate) che Alitalia ha avuto è stato un miliardo e 817 milioni di euro a fine 1998, quando la proprietà era dell’Iri (53%), la flotta di 160 aerei (27 di lungo raggio), i dipendenti 18.360″ si legge nell’articolo, in cui si sottolinea che la stessa cifra è stata stanziata per gli ospedali, solo metà per la scuola.