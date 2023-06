Al via WSI on the road: il viaggio inizia con PIMCO

“Stavo riflettendo sul fatto che il sistema italiano ci ha impiegato 2 anni per raccogliere 18 miliardi di euro con i PIR e solo tre giorni per raccoglierne 20 di miliardi con il BTP Valore”, esordisce Leopoldo Gasbarro iniziando il viaggio di “Wall Street Italia on the road”, il nuovo format video targato Wall Street Italia letteralmente guidato dal direttore Leopoldo Gasbarro lungo lo stivale italiano, con Adriano Nelli, Responsabile Global Wealth Management Italia di PIMCO.

“È però opportuno ricordare che l’attuale livello di rendimenti raggiunti da titoli di Stato e intero mondo obbligazionario non si vedeva più ormai da troppi anni di tassi a zero”, risponde Nelli, introducendo il focus di questa prima puntata: i bond, tornati protagonisti nella diversificazione dei portafogli di investimento.

Proprio su questo tema si è concentrata anche l’edizione estiva 2023 dell’Investment Tour di PIMCO intitolata “Amministrato? L’alleato del gestito” che, dal 7 al 22 giugno, ha incontrato in 8 città italiane (Salerno, Cagliari, Genova, Viareggio, Palermo, Rimini, Ancona e Pescara) i professionisti e le professioniste della consulenza finanziaria per parlare di risparmio gestito e per sottolineare come questo svolga un ruolo cruciale per cogliere le opportunità offerte dai bond markets. Gli esperti di PIMCO che si sono succeduti sul palco non hanno semplicemente confrontato i vantaggi del risparmio gestito rispetto al risparmio amministrato nell’investimento obbligazionario, ma hanno anche fornito indicazioni per orientarsi nella scelta dei prodotti più adatti alle diverse tipologie di investitore e per abbinare le due strategie di gestione.

In questa puntata d’esordio di “WSI on the road”, Adriano Nelli, insieme al direttore editoriale di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, ripercorre il fil rouge del roadshow estivo 2023 di PIMCO e i punti salienti emersi dal confronto con il mondo della consulenza finanziaria, offrendo anche le prospettive per il futuro dell’investimento in obbligazioni.

Articolo sponsorizzato