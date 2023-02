Ajay Banga possibile nuovo presidente della Banca Mondiale. A nominare l’ex numero uno di MasterCard, il presidente Joe Biden, lodando la sua esperienza imprenditoriale nella natia India e il suo impegno a mobilitare fondi privati per espandere l’inclusione finanziaria e aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare il cambiamento climatico.

La Banca Mondiale prevede di scegliere un nuovo presidente entro l’inizio di maggio per sostituire David Malpass, che ha annunciato le sue dimissioni la scorsa settimana dopo mesi di polemiche sulle sue posizioni in materia di cambiamenti climatici e le pressioni del segretario del Tesoro Janet Yellen affinché adottasse riforme “più coraggiose e fantasiose”.

“Ajay ha una preparazione unica per guidare la Banca Mondiale in questo momento critico della storia”, ha dichiarato Biden in un comunicato. “Cresciuto in India, Ajay ha una prospettiva unica sulle opportunità e le sfide che i Paesi in via di sviluppo devono affrontare e su come la Banca Mondiale possa realizzare il suo ambizioso programma di riduzione della povertà e di espansione della prosperità”.

Biden ha sottolineato la decennale esperienza di Banga nella creazione di aziende globali e di partenariati pubblico-privato per affrontare sfide urgenti come il cambiamento climatico, e ha una comprovata esperienza di lavoro con i leader mondiali.

“Il lavoro di Banga in India e in altri mercati emergenti, la sua “ossessione” per l’espansione dell’inclusione finanziaria e la sua profonda conoscenza delle nuove tecnologie potrebbero contribuire a colmare il crescente divario tra i Paesi ricchi e i mercati emergenti”, ha dichiarato Luis Alberto Moreno, che ha lavorato a stretto contatto con Banga quando era presidente della Banca interamericana di sviluppo.

“Può davvero essere una forza per il cambiamento”, ha detto Moreno, sottolineando che Banga gode della fiducia dei mercati finanziari, il cui sostegno è urgentemente necessario per contribuire a raccogliere i trilioni di dollari necessari per affrontare le sfide globali.

Il presidente della Banca Mondiale

Storicamente la Banca Mondiale è stata guidata da un americano che è anche il suo maggiore azionista, mentre il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) è guidato da un europeo, ma i Paesi in via di sviluppo e i mercati emergenti hanno spinto per ampliare queste scelte.

La nomina di Banga è la prima a essere resa pubblica, ma la banca accetterà le candidature di altri Paesi membri fino al 29 marzo. La Germania, un altro azionista importante, questa settimana ha dichiarato che il posto dovrebbe essere assegnato a una donna, dato che la banca non è mai stata guidata da una donna nei suoi 77 anni di storia.

Alla domanda sulla decisione di Washington di non nominare una donna, un funzionario americano alla Cnbc ha risposto che Banga ha “una convinzione personale e un’eccellente esperienza nel promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione nel lavoro che svolge” e che avrebbe portato questa visione alla banca.

Jeff Hauser, che dirige il progressista Revolving Door Project, ha chiesto a Biden di ritirare la nomina di un alto funzionario di una “rapace società internazionale di private equity” che in precedenza aveva lavorato solo in aziende del settore privato. “Né il private equity, né MasterCard, né Citigroup, né PepsiCo, né Nestlé, né Dow promuovono la prosperità condivisa. Fanno tutti molto di più per esacerbare le disuguaglianze che per combatterle”.

Oxfam International ha affermato che il prossimo presidente della Banca Mondiale dovrebbe essere scelto attraverso un processo globale trasparente:

“La Banca Mondiale non è una banca americana, una banca commerciale o una società di private equity. Per un lavoro di questa levatura, abbiamo bisogno di qualcosa di più di un colpetto sulla spalla da parte del presidente Biden”.

Chi è Ajay Banga

Banga, nato in India da una famiglia sikh, è vicepresidente di General Atlantic, una società di private equity statunitense e presidente onorario della Camera di commercio internazionale.

In pensione da dicembre 2021 dopo 12 anni alla guida di Mastercard, dove ha aiutato 500 milioni di persone non bancarizzate a entrare nell’economia digitale, ha evitato il licenziamento di 19.000 dipendenti della banca durante la pandemia COVID-19 e ha guidato il lavoro su clima, genere e agricoltura sostenibile.

La vicepresidente Usa Kamala Harris ha dichiarato che Banga ha portato “grande intuito, energia e perseveranza” nel suo ruolo di co-presidente del Partenariato per l’America Centrale, che ha mobilitato 4,2 miliardi di dollari in fondi pubblici, privati e no-profit per promuovere le opportunità economiche nel Nord dell’America Centrale.

Yellen ha dichiarato che Banga ha compreso chiaramente l’importanza di riorganizzare la banca per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare i cambiamenti climatici, a prepararsi a future pandemie e a mitigare le cause e le conseguenze di conflitti e fragilità.

“Il curriculum di Banga, che ha saputo creare partenariati tra il settore pubblico, quello privato e le organizzazioni non profit, lo mette in condizione di mobilitare il capitale privato e di fare pressione per le riforme necessarie a realizzare le nostre ambizioni comuni”.

John Kerry, inviato di Biden per il clima, ha dichiarato che Banga ha portato “un nuovo pensiero e una visione creativa in materia di finanza” necessari per affrontare la sfida della transizione energetica.