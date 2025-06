AI e robotica seducono gli investitori istituzionali: allocazioni in crescita nel tech

ING amplia la propria offerta d’investimento con il debutto in Italia dei Global Index Portfolio: cinque fondi a gestione attiva, altamente diversificati e costruiti su misura per rispondere a tutti i profili di rischio degli investitori, dal più prudente al più intraprendente. Disponibili in esclusiva per i clienti ING, i nuovi portafogli offrono accesso immediato ai mercati globali con una soluzione “all-in-one”, semplice da sottoscrivere e gestita dal team internazionale del gruppo.