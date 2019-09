Agos, ecco le notizie che hanno reso più pessimisti (e ottimisti) gli italiani

La notizia, si sa, può colpire a fondo l’emotività del lettore. Ma quali sono state le notizie che hanno infuso più pessimismo e ottimismo negli italiani? Per rispondere a questa domanda Agos, insieme alla società di ricerca Eumetra MR, ha interrogato un campione rappresentativo degli italiani composto da circa mille soggetti: Agos Monitor, questo il nome del nuovo osservatorio permanente,si prefigge “l’obiettivo di indagare sull’evoluzione delle abitudini e dei comportamenti degli italiani con particolare attenzione alla dinamica dei consumi e degli acquisti”.

In questa prima edizione dell’osservatorio è emerso che, nell’ultimo anno, gli italiani sono ben più decisi nel definire le notizie che hanno recato loro pessimismo (il 66% ha dato una risposta precisa) rispetto a quelle che li hanno resi ottimisti (41%). La maggioranza assoluta degli intervistati (52%), infatti, dichiara di non aver letto alcuna notizia che li abbia resi ottimisti nell’ultimo anno.

Le news che più hanno recato emozioni negative sono state nell’ordine: la politica italiana ed europea (lo ritiene il 33%) e, all’interno di quest’insieme risultato delle elezioni europee (20%), la situazione politica del governo (9%); in secondo luogo, l’economia e la politica economica (complessivamente dichiarata come fonte di maggior pessimismo dall’11% degli intervistati).

L’ottimismo, pur con minor incisività, proviene dalle medesime aree: politica italiana ed europea (18%) e dall’economia e politica economica (13%, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti di Quota 100 e Reddito di cittadinanza). Dividono, in sostanza, i giudizi sull’andamento politico ed economico del Paese e dell’Europa.

Una diversa sezione della ricerca ha indagato i sogni degli italiani, riconoscendo le priorità più diffuse. In testa le aspirazioni concentrate sui beni famigliari (79%), le persone e la famiglia (69%), risparmio (62%).

In particolare, il 34% dichiara di voler migliorare la propria casa, il 25% vorrebbe acquistare un auto, un motociclo o una barca, il 20% comprare una casa, il 17% rendere l’ambiente domestico più sostenibile, il 17% investire nella tecnologia per la casa, l’8% prendere in affitto una casa oppure acquistare una seconda proprietà.