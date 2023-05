Tina Turner, una delle icone più amate della musica, ci ha lasciato. L’annuncio della morte della cantante è stato dato ieri sera, lasciando i suoi numerosi fan nel profondo dolore. Turner aveva scelto di ritirarsi dalla scena musicale negli ultimi dieci anni della sua vita e due anni fa aveva venduto l’intero catalogo musicale. Vediamo quanto vale.

La biografia di Tina Turner

La regina del Rock ‘n’ Roll è morta martedì dopo una lunga malattia nella sua casa a Küsnacht, in Svizzera, vicino a Zurigo, come ha comunicato il suo manager. Turner era diventata cittadina svizzera dieci anni fa.

Nel corso della sua carriera, Turner ha venduto oltre 150 milioni di dischi. Ha vinto 11 Grammy ed è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991. Nel 2005 è stata nuovamente introdotta e onorata per la sua carriera da solista.

Turner ha dato il via alla sua carriera nel 1960 con l’uscita del singolo “A Fool in Love”. Il brano ha raggiunto la posizione numero 2 nella classifica Hot R&B Sides e la posizione numero 27 nella classifica Billboard Hot 100. Secondo Celebrity Net Worth, al momento della sua morte, si stima che Turner avesse un patrimonio netto di circa 250 milioni di dollari.

"Oggi è un giorno triste per la musica e per il mondo", ha aggiunto Thomas Coesfeld, ceo designato di BMG. "Abbiamo perso uno dei talenti musicali più straordinari, un'icona per milioni di persone e una grande donna. Tina Turner ci ha fatto capire il suo desiderio che la sua musica e il suo lascito continuino a vivere. Noi e i suoi innumerevoli fan in tutto il mondo garantiremo che questo desiderio sia rispettato".

La vendita dei diritti musicali

La vendita dei diritti delle sue canzoni alla casa editrice BMG, secondo quanto riportato, è stata la più grande acquisizione di musica di un artista mai effettuata. L’amministratore delegato di BMG, Hartwig Masuch, ha dichiarato a “Rolling Stone” nel 2021:

“Tutti conosciamo l’importanza del lavoro di Tina. Se guardiamo alle dimensioni che la carriera di Tina ha raggiunto anche negli ultimi anni, tra musical e documentari, c’è ancora tanto potenziale inesplorato legato al suo lascito”.

L’ammontare dell’accordo non è stato divulgato, ma BBC News ha riportato che gli esperti lo stimavano intorno ai 50 milioni di dollari. Turner, nel momento della vendita, aveva espresso fiducia nel fatto che la sua musica fosse “in mani affidabili”.

“Come ogni artista, la protezione del mio lavoro, dell’eredità musicale della mia vita, è qualcosa di personale”, ha dichiarato Turner dopo la vendita. “Sono fiduciosa che con BMG e Warner Music, il mio lavoro sia affidato a mani professionali e affidabili”.

L’accordo comprendeva il suo nome, l’immagine, i diritti d’autore e i diritti di pubblicazione dell’intero catalogo, che includeva successi come “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “Private Dancer”. Masuch ha dichiarato di avere un’amicizia con Turner e suo marito e che avevano discusso casualmente di un accordo. In seguito, il suo team ha contattato la casa editrice in modo più formale e si sono svolti tre mesi di negoziati.

Far conoscere Tina Turner alle nuove generazioni

Dopo la vendita, Masuch ha affermato che l’azienda aveva intenzione di utilizzare i social media per presentare Tina Turner a una nuova generazione. Masuch ha detto a “Rolling Stone”:

“Oggi il mercato non è più unidimensionale. Con Warner e Tina, vogliamo ampliare la portata e influenzare nuove generazioni. Qual è la strategia per YouTube? Cosa faremo su TikTok? Bisogna andare oltre l’approccio tradizionale, come pubblicare un album di successi ogni quattro anni o vendere i diritti per un documentario”.

“Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Tina Turner”, si legge nella dichiarazione sui social media. “Con la sua musica e la sua passione senza limiti per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ha ispirato le stelle del domani. Oggi diciamo addio a una cara amica che ci lascia tutto il suo grande lavoro: la sua musica. Tutta la nostra sincera compassione va alla sua famiglia. Tina, ci mancherai molto”.

