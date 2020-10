Acquisti online: nell’anno nel lockdown crescono food, informatica e abbigliamento

Nel 2020 gli acquisti online in Italia valgono 30,6 miliardi di euro in calo del 3% rispetto al 2019 e questo a causa della pandemia e del conseguente lockdown che hanno creato uno dei cambiamenti più profondi e radicali del retail degli ultimi dieci anni.

Questo lo scenario presentato dall’Osservatorio eCommerce B2c, giunto alla ventunesima edizione, durante il convegno promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm intitolato “eCommerce B2c:la chiave per ripartire” da cui emerge che a fronte della crescita più rilevante di sempre degli acquisti online di prodotto (+5,5 miliardi di euro in 12 mesi), i servizi dimezzano il loro valore (-47%) a causa della crisi che ha colpito, in primis, il settore di Turismo e trasporti.

Acquisti online: i settori in crescita

Guardando ai prodotti, i settori che crescono con un tasso sostenuto nel 2020 sono l’Informatica ed elettronica di consumo che vale online 6,2 miliardi di euro (+20%), seguita dall’Abbigliamento 3,9 miliardi (+22%) e dall’Editoria 1,2 miliardi (+18%).

Ritmi di crescita molto più alti sono stati registrati per comparti emergenti come gli alimentari Food&Grocery che genera 2,7 miliardi di euro (+70% rispetto al 2019) e l’Arredamento e home living con i suoi 2,4 miliardi (+32%).

Penalizzati i servizi

Nei servizi, il settore Turismo e trasporti, subisce un importante arresto e questo a causa della diffusione del Covid-19 nel nostro Paese e il conseguente lockdown che hanno danneggiato fortemente il settore, che registra una decrescita del -56% e precipita a un valore di 4,8 miliardi di euro.

Riducono il proprio valore anche i comparti di servizio aggregati in “Altro” (-30%) che valgono 805 milioni di euro. Particolarmente critica la situazione nel Ticketing: le norme governative hanno infatti vietato per mesi gli eventi dal vivo (concerti, mostre…) e ad oggi ci sono ancora significative limitazioni.

In controtendenza gli acquisti online nelle Assicurazioni, che registrano una crescita del +6% e si assestano su 1,6 miliardi di euro.

Infine l’Osservatorio rivela come durante il lockdown, non è calato l’utilizzo dello smartphone per abilitare gli acquisti eCommerce e in valore assoluto, l’eCommerce B2c da smartphone sfiora i 15,7 miliardi di euro, con un incremento del +22% rispetto al 2019: il 51% degli acquisti eCommerce B2c è ormai realizzato attraverso questo dispositivo.