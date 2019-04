Acquati (BNP Paribas AM): “ESG, sostenibilità aiuterà le aziende”

La sostenibilità è nel DNA di BNP Paribas AM dal 2002. Oggi la società di risparmio gestito si affaccia sul mercato con circa 20 comparti a tema sostenibile, sia sull’azionario che sui bond che sui flessibili. Ne ha parlato a Wall Street Italia Stefano Acquati, Senior Sales Manager di BNP Paribas AM a margine del Salone del Risparmio 2019.

Secondo il manager gli investimenti ESG fanno si che “le aziende possano sempre più indirizzarsi verso il tema della sostenibilità che in un certo senso fa bene un po’ a tutti”.

Una soluzione per vincere la diffidenza degli investitori italiani verso investimenti diversi dalla liquidità in portafoglio potrebbero essere secondo Acquati i piani di accumulo, che permettono di “spostare un po’ l’orizzonte del cliente, magari in fondi non necessariamente azionari ma bilanciati, per aumentare leggermente i rendimenti”