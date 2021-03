Accenture: l’innovazione fa vendere di più

In risposta alla pandemia e alle esigenze di trasformazione delle aziende “la difesa dello status quo non paga: pur mantenendo la propria identità e salvaguardando l’eccellenza che le contraddistingue, le organizzazioni italiane devono reinterpretarsi, aprendosi agli ecosistemi e velocizzando i processi di innovazione”. Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato di Accenture Italia, commenta così le evidenze emerse dal Technology Vision 2021, il rapporto annuale che la società di consulenza aziendale dedica alle ultime tendenze tecnologiche.

Accenture: I trend tecnologici del 2021

Secondo il sondaggio globale, che ha coinvolto oltre 6.200 imprese e dirigenti IT fra lo scorso dicembre e gennaio, il 90% delle aziende debbono accelerare i processi di digitalizzazione e il 63% afferma di aver già avviato questo processo.

Un precedente studio di Accenture aveva mostrato come le aziende nel 10% superiore come leader nell’innovazione tecnologica avessero ottenuto una crescita delle entrate 2-3 volte superiore rispetto alle loro concorrenti.

Per oltre otto intervistati su dieci le strategie di business e tecnologiche si stanno accavallando diventando indistinguibili. Man mano che le imprese fondono tecnologia e strategie di business, inizieranno a svolgere un ruolo più importante nel facilitare il rapporto delle persone con il mondo tech, si legge nel rapporto. Ciò richiederà la “creazione di fiducia, non solo per quanto riguarda prodotti e servizi, ma nelle tecnologie che vi stanno alla base”.

“Il rapporto conflittuale che si era creato tra uomo e tecnologia è stato completamente ridefinito dalla pandemia in un’ottica di necessità, condensando in un anno un intero decennio di progresso digitale”, dichiara Valerio Romano, Cloud First Lead di Accenture, “il 2020 ha messo in luce che ogni business è un business tecnologico e che in questa era di profonda trasformazione la tecnologia sta riplasmando interi settori come anche l’esperienza umana”.

E fra i settori rivoluzionati dalla tecnologia nel 2020 non poteva mancare l’ambiente di lavoro. Dopo la pandemia, la modalità di lavoro BYOE (Bring Your Own Environment) non sarà limitata all’ambiente domestico dei dipendenti, scrive Accenture, ma darà alle persone la libertà di lavorare senza soluzione di continuità da qualsiasi luogo – casa, ufficio, aeroporto, uffici di terze parti e altro.