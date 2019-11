Accenture: autobus o taxi a guida autonoma al posto dell’auto personale per la metà degli automobilisti

Molti automobilisti sarebbero disposti a rinunciare al possesso di un veicolo per adottare soluzioni di mobilità autonoma, come ad esempio autobus o taxi a guida autonoma.

Lo rivela uno studio di Accenture dal titolo “Mobility Services: The Customer Perspective” che prende in esame le sfide chiave che dovranno affrontare, adesso e nel futuro, le case automobilistiche in seguito allo sviluppo e alla crescita dei servizi di mobilità.

Auto sempre più condivisa

Condotto su un campione di 7.000 consumatori in diversi paesi (Stati Uniti, Cina ed Europa – Italia, Germania, Regno Unito e Francia), di cui l’85% composto da proprietari d’auto, lo studio ha messo in evidenza come, entro il 2030, i ricavi dei servizi di mobilità arriveranno quasi a 1,2 trilioni di euro, con una crescita esponenziale del mobility-as-a-service trainata dal progressivo sviluppo della tecnologia a guida autonoma.

Dallo studio emerge che nonostante il 96% dei proprietari d’auto sia convinto che continuerà a possedere un’auto, quasi la metà (48%) rinuncerebbe al possesso del proprio mezzo se fossero disponibili soluzioni di mobilità autonoma.

Rinunciano di più a possedere un auto i proprietari di veicoli del segmento premium, con il 78% dei cinesi, il 39% degli statunitensi e il 55% degli europei.

La ricerca Accenture evidenzia inoltre che quando viene chiesto ai consumatori quali siano i fattori principali nella scelta di un veicolo (tra questi, ad esempio, prezzo, prestazioni, impatto ambientale, ecc), il brand viene indicato al 6° posto per chi pensa di acquistare una vettura, scivolando in decima posizione quando si pensa alla mobilità condivisa.

Ridurre gli spostamenti giornalieri

Il 45% degli automobilisti inoltre sarebbe disposta a cambiare luogo di residenza, se il tragitto giornaliero verso il posto di lavoro potesse essere semplificato attraverso i veicoli autonomi.

La quota di automobilisti disposti a cambiare luogo di residenza

In aggiunta, un terzo di tutto il campione intervistato (34%), ha dichiarato di prendere in considerazione l’idea di potersi trasferire nella cintura urbana o in una zona di campagna quando i veicoli autonomi saranno realtà.