Accedi al conto Poste Italiane: come fare

Accredito di stipendio o pensione, domiciliazione delle bollette, carte di credito, Buoni Fruttiferi Postali fino alle polizze assicurative e ai prodotti di investimento. Tanti sono i prodotti e i servizi che offrono i conti di Poste Italiane. Per aprire il Conto BancoPosta si può andare in un qualsiasi ufficio postale, portando con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Registrazione al sito

Per accedere al proprio conto, basta andare sul sito poste.it e procedere alla registrazione. Si dovrà accedere al sito web di Poste Italiane e cliccare sul campo “AREA PERSONALE” sito nell’angolo in alto a destra ed effettuare la registrazione. Occorre così compilare il form relativo con i propri dati anagrafici(nome, cognome, cellulare, codice fiscale). Nel caso in cui si acquisti un prodotto/servizio del Gruppo Poste Italiane in Ufficio Postale, per utilizzare un prodotto o servizio, la registrazione al sito avverrà in Ufficio Postale.

In caso di mancato accesso o non funzionamento dei servizi, ricorda Poste è necessario compiere questi passaggi. In primis occorre verificare il corretto inserimento del nome utente e della password, poi inserire il nome utente come nome.cognome più l’eventuale estensione (mario.rossi-1234) richiesta durante la registrazione. Poi la password va inserita rispettando la sequenza di caratteri maiuscolo o minuscolo come inseriti in fase di registrazione o in occasione dell’ultimo cambio. Infine può essere utile verificare che il browser consenta connessioni con protocollo SSL e accetti i cookie della sessione.

Accedere al conto

Dopo la registrazione occorre procedere ad attivare il Servizio BancoPosta online – Internet Banking. Dopodiché si potrà accedere con le proprie credenziali ai servizi online di Poste Italiane tra cui Banco Posta Online. Dalla schermata principale sarà possibile consultare il saldo del conto corrente e la lista delle movimentazioni, fare operazioni di postagiro, fare operazioni di bonifico, operazioni di pagamento online di bollettini ed F24 e gestire le carte Postepay.