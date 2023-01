Buonomini nuovo country head per l’Italia di abrdn

Nuovo ingresso in abrdn: Matteo Buonomini sarà il nuovo country head per l’Italia.

Master in Bocconi, Buonomini roviene da Goldman Sachs Asset Management, in cui era entrato dal 2015 con il ruolo di executive director con responsabilità di Business Development. In precedenza era stato in Fidelity (come responsabile delle relazioni con gli advisor e fund selector) e gestore in private bank italiane ed estere.

Matteo Buonomini sostituisce Tommaso Tassi, in abrdn dal 2015, che dal 2018 ha ricoperto la posizione di head of distribution Italy ed è diventato country head di Columbia Threadneedle nel luglio 2022.

abrdn è un asset manager globale con sede in Scozia, che vanta 20 uffici in tutto il mondo e gestisce masse per 448,7 miliardi di euro (dato al 30 giugno 2022).