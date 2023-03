A Milano la casa è un lusso per pochi: prezzi alle stelle

Comprare casa a Milano è un sogno accessibile a pochi, visto che il prezzo medio per l’usato supera i 4 mila euro al metro quadro. La cifra è quella che ha evidenziato l’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa.

“Per rendere l’idea di quello di cui stiamo parlando, dai nostri dati risulta che a Milano negli ultimi dieci anni i prezzi sono aumentati del 19,3% ma dal 2017 al 2022 le case hanno accresciuto il loro valore del 43,2%“, ha spiegato Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi del gruppo Tecnocasa. “Questo non solo a causa di una domanda crescente e di un’offerta che è andata riducendosi, ma anche per gli importanti lavori di riqualificazione che, dopo l’Expo, sono stati messi in campo e che hanno contribuito al recupero del valore degli immobili”.

Ma non solo Milano centro. Anche le periferie di Milano sono cresciute del 49% e ad essere scelte, anche in questo caso, sono state soprattutto quelle collegate dalla metropolitana: San Siro, Cenisio, Forlanini, Baggio, Bicocca, Forze Armate, Niguarda.

Anche l’hinterland di Milano ha visto l’aumento dei prezzi. L’hinterland delle grandi città a livello nazionale, negli ultimi cinque anni, ha registrato mediamente una diminuzione dei valori dello 0,7% quello di Milano ha messo a segno un aumento dell’8,5% (negli ultimi dieci anni i valori in provincia di Milano hanno comunque subito un ribasso del 16,3%).

Tra i comuni in cui la rete ci ha segnalato un aumento di richieste da Milano ce ne sono diversi posizionati lungo la metropolitana verde: Vimodrone (+5,6%), Cologno Monzese (0,0%), Cernusco sul Naviglio (+5,9%), Assago (2,3%), tanto per citarne alcuni. Bene anche alcuni comuni che, seppur privi di metropolitana, sono posizionati a ridosso del confine cittadino e sono collegati con mezzi di superficie: Peschiera Borromeo (+6,5%), Cinisello Balsamo (0%), Settimo Milanese (+1%).

Gli affitti a Milano

Non solo prezzi delle case in ascesa, ma anche gli affitti, come ben sanno gli studenti universitari e i loro genitori. Se si esclude il 2020 dove a causa della pandemia il mercato delle locazioni ha vissuto una contrazione, i canoni sono in crescita dal 2014 e hanno raggiunto valori di 960 euro al mese per un bilocale e 1.310 euro al mese per un trilocale.

“Con questi valori così elevati, l’accessibilità della casa diventa più difficile, soprattutto per le famiglie monoreddito o per i giovani che quando possibile acquistano in provincia o vanno in affitto nell’hinterland dove i canoni sono più contenuti (430 euro per un monolocale, 570 per un bilocale e 700 per un trilocale)”, conclude Tecnocasa.