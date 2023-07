20 mete più economiche dove andare in vacanza

Inizia il periodo delle partenze per le ferie. Gli italiani che si accingono a mettersi in vacanza, nel corso delle prossime settimane, saranno alle prese con i prezzi e le tariffe che, nel corso delle ultime settimane, sono aumentate notevolmente rispetto agli scorsi anni. Nel momento in cui si accingono a partire per le vacanze, i consumatori devono mettere in conto che tutto è destinato ad aumentare: aereo, albergo e ristorante. Non solo: anche un semplice gelato costerà di più.

A sollevare il problema degli aumenti dei costi sono le principali associazioni dei consumatori, che hanno sottolineato come ci siano dei rincari senza sosta nel comparto del turismo: un trend che è partito già dalle prime settimane di giugno.

Andare in vacanza, in estrema sintesi, diventa sempre più un lusso, almeno per la maggior parte delle famiglie. Assoutenti, ad esempio, ha messo in evidenza che un volo per una qualsiasi destinazione europea può arrivare a costare quanto un biglietto per New York: si arriva ai 1.000 euro se si sceglie l’Egitto e sfiora i 1.700 euro per quanti hanno intenzione di andare a Zanzibar.

Ma vediamo quali sono le mete italiane e straniere per risparmiare.

Quali sono i posti più economici per andare in vacanza in Italia

Scopriamo quali sono le mete italiane nelle quali le famiglie possono trascorrere alcune giornate in totale e completo relax, senza necessariamente spendere un patrimonio.

Trieste

Trieste è una città di mare. Si affaccia sul mar Adriatico ed è protetta dall’altopiano Carsico. È allo stesso tempo una città di frontiera, che da molti secoli rappresenta un vero e proprio ponte tra l’Europa occidentale e quella centro-meridionale. Per scoprire le bellezze di Trieste si può partire da piazza Unità d’Italia, una delle più belle del nostro paese. Scenografica ed elegante allo stesso tempo, la grande piazza in pietra arenaria di apre sul golfo di Trieste come un vero e proprio salotto sul mare.

Da qui si può proseguire per una passeggiata lungo il Molo Audace, una lingua di pietra che si protrae per 246 metri sul mare e dal quale è possibile osservare la città al tramonto.

Chamois

Chamois è un comune della Valle d’Aosta situato a 1.815 metri di altitudine ed è il comune più alto della sua regione. Oltre ad essere uno dei più alti in Italia. Nel paese abitano un centinaio di persone e le automobili sono completamente bandite. un bel posto dove andare in vacanza.

Chamois può essere raggiunto esclusivamente attraverso la funivia, partendo da Buisson. Il costo del biglietto è pari a quello di un tram. Le persone più allenate hanno la possibilità di raggiungere il paese a piedi attraverso una mulattiera o dal paese di La Magdeleine, percorrendo un sentiero battezzato Percorso energia. Questa è una passeggiata adatta a tutti ed è percorribile a piedi o in bicicletta.

Valle Del Chiese

Valle Del Chiese è una delle valli del Trentino Alto Adige. In pochi chilometri permette agli escursionisti di passare dalle sponde del Lago d’Idro alle montagne della Val di Daone e della Val di Fumo. È possibile, poi, raggiungere le cime del Carè Alto ed i ghiacciai delle Lobbie e dell’Adamello.

Biella

Biella è situata ai piedi delle alpi biellesi ed è una meta low cost tutta da scoprire. La città è distribuita in tre livelli, che rispecchiano la sua storia:

il Piano, quartiere dell’età romana dove ci sono importanti monumenti di diverse epoche;

il Piazzo, che mantiene le caratteristiche del borgo medioevale voluto nel 1160 dal vescovo di Vercelli Uguccione;

lungo il torrente Cervo dove sono presenti i monumenti di archeologia industriale oggi trasformati in centri culturali.

Chioggia

Grazie alle sue silenziose cali, Chioggia è anche conosciuta come la piccola Venezia. I turisti possono ammirare la magia della laguna, senza doversi scontrare con gli svantaggi del turismo di massa ed i costi altissimi di Venezia.

Chioggia ha origini romane e si è popolata con l’afflusso degli abitanti provenienti dall’entroterra fuggiti dalle invasioni barbariche.

Tirano

A pochi passi dalla Svizzera sorge il borgo di Tirano, che è anche il punto di partenza e arrivo del trenino rosso del Bernina, che è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco nel 2008.

Tirano è una città slow, ed è una delle mete più suggerite della Valtellina. È una meta interessante per chi ha in mente una fuga culturale, artistica, gastronomica e sportiva.

Levanto

Affascinante località balneare, Levanto è a tutti gli effetti un borgo ricco di storia e case colorate. Si affaccia direttamente su una bella baia sabbiosa, oltre che essere un punto di partenza ideale per quanti hanno intenzione di visitare le cinque terre.

Gradara

La roccaforte di Gradara si erge su un colle al confine tra la Romagna e le Marche. La roccaforte, insieme al borgo, è considerata una delle strutture medioevali meglio conservate in Italia.

Comacchio

Comacchio è conosciuta anche come la piccola Venezia. È un incantevole borgo che sorge in mezzo dell’omonima laguna tra il Po di Volano ed il Po di Comacchio. Questo piccolo borgo, in provincia di eFrrara, incanta per le sue bellezze naturalistiche e per le testimonianze storiche.

Ortona

L’antica città di Ortona si affaccia su un promontorio sul mar Adriatico. Il paese, in provincia di Chieti, si trova in una zona ricca di vigneti, che le hanno fatto conquistare l’appellativo di città del vino. Da visitare il centro storico di Ortona, la suggestiva Passeggiata Orientale, dove si trova il Palazzo Farnese, e le spiagge dorate della Costa dei Trabocchi.

Quali sono i posti più economici per andare in vacanza all’estero

Vediamo, adesso, invece, quali sono le mete che si possono raggiungere all’estero e che permettono di andare in vacanza senza spendere troppi soldi.

Croazia

A seguito dell’entrata della Croazia nell’Eurozona, il paese è diventato una metà interessante per i turisti che tentano di difendersi dall’inflazione e vogliono andare in vacanza. Raggiungibile velocemente dall’Italia, la Croazia è una meta interessante per chi cerca delle mete economiche per le ferie estive.

Bulgaria

Importanti chance per poter risparmiare sono offerte dalla Bulgaria e dalla sua capitale, Sofia. Sono disponibili delle stanze a 10 euro. Con 30 euro è possibile trovare delle sistemazioni a strutture a quattro stelle. Anche i prezzi dei ristoranti sono particolarmente bassi: con dieci euro è possibile pranzare e bere in diversi locali.

Ungheria

Tra le nazioni più economiche dell’Europa troviamo anche l’Ungheria. I prezzi per i voli per Budapest partono da 30 euro e si possono trovare delle camere a 12 euro. Chi volesse visitare il resto del paese può utilizzare i trasporti, che sono convenienti.

Grecia

Anche la Grecia risulta essere una meta conveniente. È possibile riuscire ad alloggiare a 18 euro a notte. Ad Atene una stanza singola può arrivare a costare 22 euro. Ci sono molte spiagge libere e locali nei quali i pasti costano tra i 10 ed i 12 euro.

India

Benché l’India sia geograficamente leggermente più lontano dall’Italia è possibile trovare una stanza singola a partire dai sei euro al giorno. Chi volesse optare per un appartamento lo può affittare a 120 euro al mese in pieno centro. In questo modo, si potrà avere una base di partenza da cui visitare tutte le zone più vicine.

Sri Lanka

Nello Sri Lanka i costi sono relativamente economici. È possibile trovare una stanza a 10 euro al giorno.

Vietnam

In Vietnam le stanze singole a due stelle arrivano a costare otto euro a notte. Spendendo poco di più è possibile avere una camera a tre stelle con connessione wi-fi e aria condizionata, oltre che accedere, in alcuni casi, a servizi quali sauna e spa.

Cambogia

Un posto letto e un pasto possono costare pochi euro in Cambogia. in questo paese è possibile vivere con circa 100 euro al mese.

Ecuador

Uno dei paesi più economici del Sud America è l’Ecuador. I prezzi per un posto letto vanno da cinque euro a notte.

Bolivia

Anche in Bolivia, è possibile trovare alloggio per cinque euro a notte. I prezzi sono piuttosto convenienti e si possono spendere anche solo 15 euro al giorno, senza concedersi ovviamente troppi lussi.