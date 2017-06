Volatilità sfiora i minimi di 23 anni, compiacenza mai vista prima

I mercati sono “estremamente rilassati” e il fatto che la volatilità di mercato sia scivolata avvicinandosi ai minimi degli ultimi 23 anni – è solo a un punto di distanza – dimostra come la compiacenza degli investitori sia diventata clamorosamente elevata. Lo sottolinea Tim Edwards, Senior Director della divisione Index Investment Strategy degli indici S&P Dow Jones.

“La maggior parte dei nostri indici di volatilità è in calo al m omento e alcuni hanno toccato livelli insolitamente bassi”, scrive Edwards in un report, in cui cita il fatto che il Vix – l’indice della paura per eccellenza – non è salito sopra i 12 punti da più di un mese. “Ieri ha chiuso a 10,75 punti un livello non troppo distante dai minimi di 23 anni fa di 9,75″.