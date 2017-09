Unicredit punta a Commerzbank, ma Germania preferisce Bnp Paribas

Riprende fiato il titolo Unicredit. In mattinata il titolo guadagna oltre il 2%, dopo aver lasciato ieri sul terreno di piazza Affari il 2,24% a 17,47 euro, in seguito alle le indiscrezioni riportate ieri da Reuters, ma non confermate, in base alle quali la banca avrebbe avviato dei contatti con il governo tedesco per un’eventuale fusione con Commerzbank (quest’ultima è controllata dallo stato al 15% dopo averla salvata dalla crisi ndr).

Secondo le fonti sentite dall’agenzia stampa, l‘istituto guidato da Jean Pierre Mustier, mentre scandaglia l‘Europa in cerca di potenziali partner, avrebbe segnalato negli ultimi mesi il suo interesse nei confronti dell’istituto tedesco.

Al momento, comunque, il contatto sarebbe informale e a uno stadio iniziale. Una fonte a conoscenza della situazione aggiunge che anche altri gruppi hanno espresso interesse per Commerzbank.

A questo proposito, il settimanale tedesco WirtschaftsWoche, citando fonti finanziarie, ha riferito che il governo tedesco preferisce una fusione tra la partecipata Commerzbank e la francese BNP Paribas.

Le discussioni al ministero delle Finanze sono in una fase iniziale e, secondo il giornale, il governo non discuterà della questione con il management di Commerzbank prima di novembre.